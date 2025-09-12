Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

Po poročilih, da je britanska neobanka Revolut svojim ameriškim strankam prepovedovala nakazovanje in prejemanje denarja v Slovenijo, je v akcijo stopilo slovensko veleposlaništvo v Washingtonu. Veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo z vprašanjem, ali je naša država na kakršnem koli spisku sankcij. Ko so prejeli zagotovilo, da ni, so od Revoluta zahtevali pojasnilo. Tega niso dobili, po poročanju Forbes Slovenija pa naj bi bil položaj rešen.

Ameriški dolarji. Foto Shannon Stapleton/Reuters

Prej so pri publikaciji nakazovali, da naše države na črno listo ni uvrstil Revolut, ampak že pred skoraj letom dni njihova ameriška bančna partnerica Lead Bank. Veleposlanik Mirošič je sporočil, da je kontaktiral tudi ameriško banko ter zahteval ureditev v skladu z dejanskim stanjem.