Slovesnost v spomin na bazoviške junake, ki v Italiji veljajo za teroriste

Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta bo danes tradicionalna osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Letos bo slovesnost posvečena spominu na najstarejšega med četverico, Alojza Valenčiča.

Odbor za proslavo bazoviških junakov je namreč odločil, da bodo v pričakovanju stoletnice prvega tržaškega procesa od letos vsako osrednjo slovesnost pred letom 2030 posvetili liku enega izmed štirih junakov. Alojz Valenčič, ki mu posvečajo letošnjo slovesnost, se je rodil v Trstu 9. septembra 1896.

Po navedbah odbora za proslavo bazoviških junakov je igral pomembno vlogo pri atentatih, ki jih je tajna organizacija Borba izvedla v Trstu na začetku leta 1930. Fašistične oblasti so ga kot prvega med bazoviškimi junaki aretirale aprila 1930 in ga obsodile na smrt. Kot je na novinarski konferenci ta teden pojasnil predsednik Odbora Bazoviški junaki Štefan Čok, je druga letošnja novost povezovanje s srednjimi šolami na Tržaškem in Goriškem. Namen odbora je, da bi do leta 2030 vsako leto pri programu sodelovala najmanj ena šola.

Današnja osrednja slovesnost v Bazovici je vrhunec niza dogodkov, ki jih prireja odbor za proslavo bazoviških junakov in so med drugim potekali v petek v Ljubljani, Kranju in Kopru. Med drugim se je bodo soudeležili državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, tržaški župan Roberto Dipiazza in tržaški škof Henrik Trevisi.

Bazoviški junaki veljajo za simbol nasprotovanja in upora fašističnemu režimu in ideologiji ter za junake Evrope, zgrajene na temeljih antifašizma. Člane tajne antifašistične organizacije Borba so na podlagi sodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča na gmajni pri Bazovici ustrelili 6. septembra 1930.

V Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, zato si odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu skupaj z obema krovnima organizacijama slovenske manjšine v Italiji prizadeva za njihovo rehabilitacijo.