Slovo ameriškega borca za državljanske pravice

»Častiti Jesse Louis Jackson ni bil le voditelj gibanja za državljanske pravice, bil je gibanje sámo,« je ob njegovi smrti poudaril še en voditelj Al Sharpton. Jesse Jackson je menil, da imajo ZDA moralno dolžnost izboljšati življenjske razmere revnih in še posebej manjšin. »Nekaj izprijenega je na sistemu, ki bi lahko izkoreninil temeljne probleme lakote, neznanja in bolezni, pa nima volje za to,« je Jackson leta 1971 dejal v televizijskem pogovoru. »Ne strinjam se z ničimer, kar reče, a ga moramo poslušati,« pa je govoril njegov konservativni gostitelj William F. Buckley. Namesto za afirmativne akcije, kot imenujejo pozitivno diskriminacijo za uveljavitev zapostavljenih manjšin, so se številni ameriški konservativci zavzemali za tako imenovani temnopolti kapitalizem. Za primer dajejo azijsko manjšino, ki se je iz nič povzdignila nad belsko večino.