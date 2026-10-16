Slovo od Bele hiše po komaj petih dneh

»Ni ti treba početi tega če nočeš, po pravici povedano, če bi bil jaz ti, bi ponovno razmislil,« je o svoji najnovejši predstavnici za tisk dejal republikanski predsednik Donald Trump. Po komaj petih dneh in katastrofalnih nastopih pred novinarji je zadnja predstavnica za tisk Bele hiše Katie Zacharia presodila, da ni za to. »Želim ji lepo življenje!« je še dejal Trump, mati štirih otrok pa je le zadnja v vrsti njegovih dvomljivih kadrovskih odločitev.

Svetli lasje in prijetna zunanjost niso dovolj za repliko prejšnje predstavnice za tisk Karoline Leavitt, ki se je poslovila po rojstvu drugega otroka. Za kratki čas se je vrnila, julija pa je sklenila, da oboje ne gre. Trump in drugi pripadniki gibanja Naredimo Ameriko spet veliko (Maga) so žalovali, da je po njihovem prepričanju odlično zavračala napade medijev. V nekdanjem bazenu predsednika Franklina Delana Roosevelta, kjer je soba za tiskovne konference Bele hiše, sta jih oba videla kot morske pse, ki hočejo smrtno raniti sedanjo administracijo.