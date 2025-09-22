Slovo od Charlieja Kirka, ki je pomagal spremeniti ameriško desnico

Vdova ubitega konservativnega aktivista Charlieja Kirka je odpustila njegovemu morilcu. »Hotel je rešiti mlade moške, kakršen je ta, ki mu je vzel življenje,« je med žalno slovesnostjo pred okrog 200 tisoč žalujočih na stadionu v arizonskem Glendalu povedala Erika Kirk. Za neprebojnim steklom se je zbral velik del republikanske Bele hiše s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu.

Ob smrti komaj 31-letni Charlie Kirk ni bil običajen politični aktivist. Mladim Američanom in še posebej moškim med njimi je vračal vero v Boga in tradicionalne vrednote ter s tem najverjetneje odločilno pripomogel k Trumpovi novembrski zmagi. Oče dveh otrok, ki ga je tesni prijatelj ameriški podpredsednik J.D. Vance razglasil za mučenika, je polemiziral o vseh spornih vprašanjih ameriške družbe. 22-letni morilec Tyler Robinson ga je zadel v grlo pod napisom »Prepričajte me v nasprotno«.

Spomin na Charlieja Kirka. Foto Carlos Barria/Reuters

»Odpuščam mu, ker je to delal tudi Kristus,« je o Robinsonu dejala Erika Kirk. »Odgovor ni sovraštvo.« Falirani študent v istospolni zvezi s fantom, ki se spreminja v žensko, pa je smrtonosni strel opravičeval prav s sovraštvom, ki naj bi ga trosil Kirk. Globoko verni evangeličan je v svoje univerzitetne politične klube Turning Point USA sprejemal istospolno usmerjene, pa čeprav se ni strinjal z njimi, črto pa je potegnil pri spreminjanju spola mladoletnih oseb. S svojimi pogledi je vplival na velik del ameriške desnice.

V duhu premagovanja konfliktov je na žalno slovesnost prišel celo Elon Musk. Ustanovitelj podjetij kot Tesla, Starlink, Spacex in druga, ki je s svojim denarjem tudi sam pomagal k Trumpovi zmagi, je pred meseci spektakularno prelomil z njim. Del levice je, nasprotno, skorajda slavil nasilno smrt političnega in ideološkega nasprotnika. Mnogi bolj kot za ubitim konservativcem žalujejo za odpuščenim voditeljem večerne oddaje Jimmyjem Kimmlom.

Erika Kirk. Foto Mandel Ngan/Afp

Predsednik zvezne komisije za komunikacije FCC Brendan Carr je razkole le še poglobil z grožnjo televizijski mreži ABC z odvzemom licence zaradi lažnega Kimmlovega predstavljanja morilca Robinsona kot del maga gibanja »naredimo Ameriko spet veliko«. Kimmel je res moral oditi, ameriška levica pa le še bolj prepričana, da hoče Trump biti kralj. Po drugi strani pa tudi številni republikancim nasprotujejo obračunavanju s sovražnim govorom. Opozarjajo na prvi amandma k ameriški ustavi ter konec koncev tudi zavzemanje Charlieja Kirka za razpravo o vsem.

Vdova Erika je na žalni slovesnosti poskusila dokazati, da konservativci niso skrajneži. Mladim moškim je povedala, da žene niso njihove služabnice, njihove zaposlene, njihove sužnje. »So vaše pomočnice, niste tekmeci. Ste eno meso, delujoč skupaj za slavo Boga.« Njen mož naj ne bi imel nobenih obžalovanj in je bil zato pripravljen na smrt. Erika Kirk je sama prevzela vodenje moževe organizacije Turning Point USA.

Ameriški konservativci se zaklinjajo, da Kirkov glas ne bo utišan. Eden od govorcev minister za zdravstvo Robert Kennedy ml., ki je v atentatu izgubil očeta in strica Robertja in Johna Kennedyja, je Charlieja Kirka primerjal celo - z Jezusom Kristusom. Mnogi ne soglašajo o tem. Ameriška levica pa bi se morala morda pogledati v zrcalo zaradi lahkomiselnega zmerjanja Trumpa in drugih konservativcev z nacisti in fašisti. To lahko nestabilne mlade navede k nasilnim dejanjem in res je Robinson je na smrtonosne naboje vgraviral protifašistične in transspolne parole.

Polni stadion v arizonskem Glendalu. Foto Charly Triballeau/Afp

»Puška je bila usmerjena vanj, naboj pa je bil namenjen vsem nam,« je govoril republikanski predsednik. »Charlie je bil ubit zaradi izražanja mnenj, v katere globoko verjamemo vsi v tej areni in v večini drugih mest v državi.« Trump je povedal, da on sam v nasprotju s Charliejem sovraži svoje nasprotnike in jim ne želi dobrega. Morilca Robinsona je imenoval radikalizirana pošast. »Bil je nasilno ubit, ker je govoril za svobodo in pravičnost, Boga, državo, razum in zdravo pamet,« je ocenil za pokojnega. Razkril je tudi zadnjo željo, ki mu jo je posredoval Kirk: rešil naj bi Chicago.

Največje mesto Illinoisa je podobno gnezdo nasilja, kakršen je bil do nastopa nacionalne garde velik del prestolnice Washington, a demokratske oblasti Chicaga in njegove zvezne države nasprotujejo zveznemu posredovanju. Republikanski prvak je namesto tega nacionalno gardo poslal v Memphis, Tennessee, ki je na spisku najbolj nevarnih ameriških mest pogosto na prvem mestu.

Levo usmerjeni analitik televizije CNN Van Jones je sporočil, da ga je Kirk dan pred smrtjo povabil na »spoštljivo« razpravo o nasilju in rasi. Pogosto zamolčane statistike kažejo, da sedem odstotkov ameriškega prebivalstva, mladi temnopolti moški, zakrivi več kot polovico vseh ubojev v ZDA. Temnopolti so tudi največje žrtve nasilja, Charlie Kirk pa je zagovarjal mnenje, da so bile temnopolte družine močnejše in poslovno uspešnejše takoj po ukinitvi suženjstva. Kasneje naj bi jih uničila vladna sociala in kultura žrtev.