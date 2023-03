Slovo od »ljudskega premiera«

V nadaljevanju preberite:

Ko je kitajski premier Li Keqiang zjutraj vstal s svojega stola in se napotil proti govornici, je v slovesni dvorani Velike palače narodov zadonel aplavz. To je bilo slovo od moža, ki je deset let vodil osrednjo vlado in je bil še najbolj podoben kapitanu velike ladje, ki je plula iz viharja v vihar. Li je bil eden najboljših premierov, ki jih je Kitajska imela v zadnjih štiridesetih letih.