Dalmatinci so se množično poslovili od Miša Kovača

Na splitskem stadionu Poljud se je v torek od hrvaškega pevca Miša Kovača poslovilo več kot 30.000 ljudi. Po glasbeni slovesnosti so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki popeljali skozi več dalmatinskih mest, kjer so se ob cestah zbirali številni oboževalci, prižigali bakle in sveče ter prepevali njegove pesmi, poročajo hrvaški mediji.

Poslovilne slovesnosti na Poljudu se je udeležil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, Kovačeve uspešnice pa so skupaj z občinstvom prepevali njegovi glasbeni kolegi. Krsto s pevčevimi posmrtnimi ostanki so popeljali po stadionu, slovesnost pa se je sklenila z molitvijo, poroča hrvaški časnik Večernji list.

Po slovesnosti je vozilo s krsto krenilo po obalni cesti proti Zadru. Na poti skozi Trogir, Primošten, Šibenik, Vodice in druge dalmatinske kraje so se od pevca poslavljale množice ljudi. V Zadar, zadnjo postajo poslovilne poti skozi Dalmacijo, je vozilo s krsto prispelo malo pred polnočjo.

Po slovesnosti je vozilo s krsto krenilo po obalni cesti proti Zadru. FOTO: Pixsell

Kovača bodo danes pokopali v družinskem krogu na zagrebškem pokopališču Mirogoj, ob njegovem sinu Ediju. Žalna slovesnost v njegov spomin bo 11. novembra v koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu.

Mate Mišo Kovač je umrl v soboto v 86. letu starosti. Glasbeno kariero je začel v zgodnjih 60. letih. Posnel je več kot 30 albumov, med njegovimi najbolj priljubljenimi pesmimi so Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš, Svi pjevaju, ja ne čujem. Rodil se je leta 1941 v Šibeniku, kjer je preživel tudi otroštvo.