Slovo ženske, ki je pokazala pot

Od začetka sedemdesetih let se zavzema za pravice žensk glede možnosti splava, odpravljanje razlike v plačilu med spoloma, boj proti nasilju nad ženskami in socialno pravičnost nasploh. Je pisateljica, predavateljica, urednica, predvsem pa že pet desetletij ena najpomembnejših ženskih aktivistk na svetu. Tudi zaradi njenih nepopustljivih intervencij v javno in politično sfero – nepozabno je njeno soočanje s predsednikom Richardom Nixonom, pa tudi njegovim državnim sekretarjem Henryjem Kissingerjem – so bila slišana stališča o enakopravnosti žensk in njihovi svobodi odločanja, ustvarjala je pobude, proteste, konference, ki so nemalokrat postale osnova za spreminjanje zakonov in sprejemanje novih, takšnih, ki so zagotavljali ženskam enake pravice, kot jih imajo moški. Je ustanoviteljica ...