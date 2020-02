Smo na poti k pandemiji ali ozdravitvi?

Kitajska državna komisija za zdravstvo je včeraj objavila nove številke o epidemiji koronavirusa. Tistega dne je bilo okuženih 74.185, mrtvi pa 2004 ljudje. Okužbo so potrdili v 26 državah pa tudi v Hongkongu in Macau, a to ne pomeni, da smo na pragu pandemije. Kaj pomeni ta beseda? »Pravzaprav nimamo pravila, kdaj nekaj poimenujemo epidemija in kdaj pandemija. Običajno je to zemljepisni kriterij,« je povedala ameriška epidemiologinja Laurie Garrett. »Epidemija je, kadar se bolezen širi po enem območju ali eni strani sveta, če se razširi še na drugo stran, je to pandemija. WHO je kot merilo dodala območno transmisijo, ...