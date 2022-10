Smo pred nepovratnim zlomom

V nadaljevanju preberite:

Tri agencije Združenih narodov so v zadnjih dneh objavile podnebna poročila, kar jasno kaže, da smo blizu »nepovratnega podnebnega zloma«. Da bi mednarodna skupnost izpolnila cilj pariškega podnebnega sporazuma izpred sedmih let o omejitvi dviga temperature na poldrugo stopinjo Celzija, tako rekoč ni več mogoče. Za to bi se namreč morali izpusti ogljikovega dioksida – in drugih toplogrednih plinov – v ozračje do leta 2030 zmanjšati za polovico. Dogaja se ravno nasprotno – izpusti so večji kot kdaj prej.

Znanstveniki – očitno – obupavajo. Opozorila, predvsem pa na stotine neposredno s posledicami podnebnih sprememb povezanih katastrof, niso dovolj, da bi se svet predramil. Zato v poročilih navajajo, da je edina možnost za omejitev najslabših učinkov podnebne krize »hitro preoblikovanje družb«. Tudi če bi se mednarodna skupnost do leta 2030 odzvala s (po)popolnim uresničevanjem svojih zavez, govorimo seveda o utopiji, bi to pomenilo, da se bo povprečna temperatura na Zemlji do konca stoletja dvignila za okoli 2,5 stopinje Celzija. To znanstveniki razumejo kot točko »katastrofalnega podnebnega zloma«.