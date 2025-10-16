Smo talci v kitajskem manipuliranju z redkimi zemljami

EU zahteva zvezo s partnerji v G7, da bi skupaj odgovorili na kitajsko omejevanje izvoza redkozemeljskih kovin in mineralov.

»Na to gledamo kot na vzrok za kritično zaskrbljenost,« je pred sestankom ministrov za trgovino držav EU dejal Maroš Šefčovič, ko je ocenjeval kitajski nadzor nad izvozom redkozemeljskih kovin z »dramatično razširitvijo« surovin, za katere veljajo omejitve. To dodatno slabša že tako resno situacijo, je dejal evropski komisar za trgovino in gospodarsko varnost. Razmere so postale resne, ko je Kitajska lani uvedla podoben nadzor nad izvozom grafita, germanija in galija, elementov, ki so nujni za obrambno, visokotehnološko in zeleno tehnologijo. Kot je dejal Šefčovič, je bila na kitajski strani ...