Smotrič proteste označil za perverzno kampanjo v korist Hamasa

V več izraelskih mestih so se danes zbrali protestniki, ki zahtevajo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze in končanje konflikta. Organizatorji protestov, med katerimi so tudi družine talcev, ki nasprotujejo načrtovani širitvi ofenzive z vojaškim zavzetjem mesta Gaza, so danes pozvali tudi k splošni stavki.

Protestniki so blokirali več glavnih cest v Izraelu. Nekateri člani vlade so medtem že obsodili demonstracije. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je denimo proteste označil za »perverzno in škodljivo kampanjo, ki igra v korist Hamasa«. Prepričan je, da javni pritisk za sklenitev dogovora sili Izrael v predajo sovražnikom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah Foruma družin talcev, enega od organizatorjev današnjih protestov, naj bi se demonstracijam pridružilo več deset tisoč ljudi. Sorodniki talcev so tudi napovedali, da bodo na meji z Gazo postavili šotore, od koder se bodo borili za vrnitev talcev, poroča izraelski časnik Times of Israel.

Protesti v Izraelu sledijo nedavni odločitvi varnostnega kabineta o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. Izraelska opozicija in družine talcev menijo, da bi tovrstna širitev ofenzive ogrozila talce v Gazi.

Izraelska vojska se medtem pred načrtovano širitvijo ofenzive pripravlja na novo prisilno razseljevanje prebivalstva Gaze. Po navedbah vojske bodo danes v enklavo v okviru priprav na selitev prebivalstva iz območij spopadov proti jugu Gaze začeli dobavljati šotore in drugo opremo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

ZDA začasno ustavile izdajanje vizumov za prebivalce Gaze

Ameriška vlada je medtem v soboto sporočila, da prebivalcem Gaze začasno prekinja izdajanje vizumov za obiskovalce. Odločitev sledi izjavam skrajno desne aktivistke in vplivnice Laure Loomer, zaveznice predsednika Donalda Trumpa, ki je na družbenih omrežjih izrazila nezadovoljstvo, da je ZDA ranjenim Palestincem dovolila zdravljenje v državi.

»Vsi vizumi za obiskovalce iz Gaze so začasno ustavljeni, medtem ko poteka celovit in temeljit pregled postopkov, ki so se uporabljali pri izdaji majhnega števila začasnih zdravstvenih in humanitarnih vizumov v zadnjih dneh,« je na omrežju X zapisal State Department. Odločitev vlade sledi seriji objav Laure Loomer, ki je sicer znana po spodbujanju teorij zarote, na družbenih omrežjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V seriji objav na omrežju X je Loomer v petek pozvala State Department, naj preneha izdajati vizume Palestincem iz Gaze, ki so po njenih besedah pristaši palestinskega gibanja Hamas, financirani s strani Katarja.

Tarča njenih objav je bila ameriška dobrodelna organizacija Heal Palestine, ki je prejšnji teden sporočila, da je pomagala 11 hudo ranjenim otrokom iz Gaze kot tudi njihovim skrbnikom, bratom in sestram, varno priti na zdravljenje v ZDA. Kot je organizacija navedla na svoji spletni strani, je bila to največja posamezna medicinska evakuacija ranjenih otrok iz Gaze v ZDA.

Palestinski sklad za pomoč otrokom v ZDA je ob tem pozval predsednika Trumpa in njegovo administracijo, naj prekličejo to »nevarno in nečloveško odločitev«. V zadnjih 30 letih je ta dobrodelna organizacija evakuirala več tisoč palestinskih otrok v ZDA na zdravstveno oskrbo.