Smrt Alexa Prettija: agenti trdijo, da so se branili, posnetki kažejo drugače

V soboto je prebivalce Minneapolisa ponovno pretresla smrt, za katero so po navedbah tujih medijev, odgovorni agenti mejne policije. Ustrelili in ubili so 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Pretti je delal kot medicinski brat na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici za veterane v Minneapolisu, je v izjavi sporočila njegova družina, ki zahteva resnico. Povedali so tudi, da ga je razburilo zatiranje priseljevanja s strani ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Kaj se je zares zgodilo

Državni uradniki so na številnih novinarskih konferencah, ki so sledile incidentu, podali zelo različne izjave o okoliščinah, ki so vodile do streljanja. Ministrstvo za domovinsko varnost je zatrdilo, da so bili agenti mejne službe sredi racije, ko je do njih pristopil moški s pištolo.

Nato naj bi ga po trditvah ministrstva agenti poskušali razorožiti, čemur se je nasilno upiral, zato so začeli streljati v samoobrambi. Uradniki za nacionalno varnost so kasneje objavili sliko pištole, za katero so trdili, da jo je imel na sebi Pretti. Pravijo tudi, da je imel pri sebi dva nabojnika.

Pretti orožja ni imel v roki, poskušal je le pomagati nekomu, ki so ga agenti potisnili na tla. FOTO: Brandon Bell/Afp

Po tem poročilu je republikanski senator Lindsey Graham povedal: »Oborožen moški, ki poskuša ovirati zakonito aretacijo, je recept za katastrofo.«

Republikanski kongresnik Thomas Massie pa je po navedbah BBC zagovarjal nošenje orožja kot »ustavno pravico«, potem ko je ministrstvo trdilo, da je bil Pretti oborožen, ko so ga včeraj ustrelili na ulici Minneapolisa.

»Trump mora umakniti svojih 3000 neizurjenih agentov iz Minnesote, preden na ulici ubijejo še enega Američana,« opozarja Guverner Minnesote Tim Walz.

Tim Walz, guverner zvezne države Minnesota, pravi drugače. Trdi, da tem izjavam ni vredno zaupati. Na spletu se je pojavilo veliko videoposnetkov, ki prikazujejo dogajanje iz različnih zornih kotov. Po analizi spletnega portala CNN je iz posnetkov možno razkriti, da so do Prettija pristopili agenti in ne obratno. Res je bil oborožen, vendar pištole ni imel nikoli v roki, ampak pospravljeno v toku za pasom.

Videti je, kako agenti odrivajo več protestnikov in jih škropijo s solzivcem, kasneje pa 37-letnika spravijo ob tla. Nato ga eden od agentov večkrat udari po glavi s pločevinko solzivca. Med tem agent opazi, da ima Pretti za pasom pištolo in zakriči, da je oborožen, ter mu pištolo odvzame. Hitro za tem ostali agenti izvlečejo svoje pištole in večkrat ustrelijo Prettija. Po navajanju večih medijskih portalov je šlo za vsaj 10 strelov.

Ameriški mediji navajajo, da policija verjame, da je Pretti imel dovoljenje za posredovanje in nošenje orožja, saj je bil veteran iz Iraka. V skladu z zakonodajo je v zvezni državi Minnesota dovoljeno tudi zakrito nošenje orožja. To je dovoljeno tudi na protestih, če ima oseba dovoljenje.

FBI po navedbah CNN že ​​analizira prstne odtise in DNK, preverja, kolikokrat je bil morda ustreljen, in preučuje tulce nabojev s kraja dogodka.

Situacija je ušla izpod nadzora

Dogajanje je za ABC News komentirala tudi senatorka slovenskih korenin iz Minnesote, Amy Klobuchar, ki pravi, da takšno nadzorovanje priseljevanja, države ne dela bolj varne, ampak manj, zato poziva, naj agenti zapustijo državo. Dodaja tudi, da je situacija ušla izpod nadzora.

Na omrežju X se je oglasil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki pravi: »Uboj Alexa Prettija je srce parajoča tragedija, ki bi morala biti opozorilo za vsakogar v Ameriki, ne glede na strankarsko pripadnost, da so številne temeljne vrednote našega naroda vse bolj pod napadom.«

Na mestu, kjer so ga v soboto ubili Alexa Prettija, nastaja spomenik s cvetjem, svečami in v njegov spomin. FOTO: Tim Evans/Reuters

Senator iz Vermonta, Bernie Sanders, je na družbenem omrežju X objavil izjavo družine pokojnega, ki so jezni in ogorčeni nad lažmi, ki jih je o dogodku širila Trumpova administracija.

Demonstracij še ni konec

Zatiranje priseljevanja je sprožilo obsežne demonstracije v zvezni državi Minnesota, kjer že več kot šest tednov poteka operacija ICE, ki jo je odredila Trumpova administracija. Cilj naj bi bila deportacija kriminalcev, ki nezakonito živijo v državi, vendar so med operacijo pridržali tudi priseljence, ki nimajo kazenske evidence in so državljani ZDA.

Po navedbah BBC so v petek v državi zaprli stotine podjetij, saj so se ulice napolnile z več tisoč protestniki. Kljub izjemno nizkim temperaturam so se demonstracije v Mineapolisu nadaljevale čez noč. Na mestu, kjer so v soboto ubili Alexa Prettija, nastaja spomenik s cvetjem, svečami in v njegov spomin.