V Iraku med uničevanjem iranskega drona umrl ameriški vojak

V severnem Iraku je bil med nadzorovano detonacijo neeksplodiranega eksplozivnega sredstva, ki je ostalo po sestreljenem iranskem brezpilotnem letalniku, ubit ameriški vojak, še en pripadnik ameriške vojske pa je bil lažje ranjen, poroča Al Džazira. Smrt je potrdilo Poveljstvo ameriških sil za Bližnji vzhod (Centcom), ki je sporočilo, da se je incident zgodil 18. julija, identitete vojakov pa ni razkrilo.

Gre za tretjo smrt ameriškega vojaka v zadnjih dneh in sedemnajsto ameriško vojaško žrtev od začetka vojaškega spopada med Združenimi državami, Izraelom in Iranom, ki se je začel 28. februarja.

Dan prej sta bila v iranskem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, še en pripadnik vojske pa velja za pogrešanega. Centcom je sporočil, da so na kraju napada našli neidentificirane posmrtne ostanke, katerih identiteto še preverjajo.

Medtem se vojaški spopadi nadaljujejo že osmi dan zapored po propadu začasnega premirja, sklenjenega junija. Ameriške sile so izvedle nove napade na cilje v Iranu, Teheran pa je odgovoril z raketnimi in brezpilotnimi napadi na ameriške vojaške objekte ter zavezniške države v Perzijskem zalivu.

Napetosti so se razširile tudi v Jordanijo in Bahrajn. FOTO: arhiv Dela

Po poročanju iranskih medijev so bili tarče ameriških napadov območja v bližini Sirika in Šadegana na jugu države, ponoči pa naj bi bil zadet tudi objekt jedrske elektrarne v gradnji v Darkhovinu. Iz Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) so sporočili, da preverjajo navedbe o napadu, pri čemer so poudarili, da je bil objekt ob zadnjem pregledu še v zgodnji fazi gradnje in ni vseboval jedrskega materiala.

Iran je v odgovor izvedel napade z brezpilotnimi letalniki na ameriške vojaške položaje v Kuvajtu, med drugim na tabor Al-Adiri in letalsko oporišče Ali Al Salem, poroča BBC.

Kuvajtske oblasti so sporočile, da je bil že drugi dan zapored tarča napada tudi obrat za razsoljevanje morske vode, pri čemer je izbruhnil požar. Zalivski svet za sodelovanje (GCC) je napade na civilno infrastrukturo obsodil kot kršitev mednarodnega prava.

Napetosti so se razširile tudi v Jordanijo in Bahrajn. Jordanska vojska je prestregla tri iranske rakete, četrta pa je padla na nenaseljeno območje. Bahrajn je medtem poročal o uspešnem prestrezanju iranskih izstrelkov.

Gre za tretjo smrt ameriškega vojaka v zadnjih dneh in sedemnajsto ameriško vojaško žrtev od začetka vojaškega spopada med Združenimi državami, Izraelom in Iranom, ki se je začel 28. februarja. FOTO: arhiv Dela

Pomorski promet skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih poti za izvoz nafte, ostaja močno ogrožen. Washington navaja, da so njegovi napadi namenjeni zaščiti trgovskih ladijskih poti in zmanjšanju zmogljivosti iranskih sil za ogrožanje pomorskega prometa. Iranska revolucionarna garda pa opozarja, da bodo plovila, ki bodo po njenem mnenju uporabljala »nevarne poti« ali sodelovala z Združenimi državami, izpostavljena tveganju incidentov.

Posebno skrb vzbuja tudi vse pogostejša uporaba iranskih brezpilotnih letalnikov tipa Šahed. Po ocenah strokovnjakov njihova izdelava stane približno 30.000 ameriških dolarjev, medtem ko prestrezne rakete, namenjene njihovemu uničenju, pogosto stanejo več milijonov dolarjev, kar Iranu omogoča razmeroma poceni izvajanje množičnih napadov in hkrati finančno izčrpavanje nasprotnikove zračne obrambe.

Spopad, ki traja že skoraj pet mesecev, je po dosedanjih podatkih zahteval več tisoč življenj, največ v Iranu in Libanonu, povzročil resne motnje v preskrbi z energenti ter okrepil zaskrbljenost zaradi vpliva konflikta na svetovno gospodarstvo in inflacijo.

Obe strani se medsebojno obtožujeta napadov na civilno infrastrukturo, mednarodna skupnost pa vse glasneje poziva k obnovitvi diplomatskih pogajanj in spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava.