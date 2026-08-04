Smrt deklice Mei meče senco dvoma na kitajsko znanost

Ko so starši male Mei (ime je izmišljeno zaradi varovanja zasebnosti) vstopili v bolnišnico Xinhua v Šanghaju, je bila deklica prepričana, da so prišli v hotel, kjer bodo preživeli počitnice. Mama jo je držala za roko, oče pa je za seboj vlekel kovček na kolescih, poln igrač. Seveda je bil z njo tudi ipad z vsemi epizodami Pujse Pepe. Poskušala sta ji razložiti, zakaj je tam. V njenih možganih je majhna napaka, sta ji povedala, zdravnik Qiu, ki jih je sprejel, pa jo bo skušal odpraviti. Mei se je rodila s sindromom Snijders Blok-Campeau, redko genetsko mutacijo, ki so jo doslej odkrili pri komaj 237 ljudeh po vsem svetu. Šele sekvenciranje DNK je pokazalo, da gre za okvaro gena CHD3, ki vpliva na način zvijanja verig DNK v kromosome znotraj otrokovih celic in posledično tudi na delovanje ...