Smrt demokracije v srcih zoomerjev ali zakaj mladi Američani verjamejo v nasilje

V Združenih državah se je v zadnjem letu zvrstilo več odmevnih nasilnih dejanj s političnim predznakom, ki so še poglobila občutek družbene razklanosti.

Julija lani je bil med predvolilnim zborovanjem v Pensilvaniji ustreljen in ranjen predsednik Donald Trump, kar je sprožilo val ogorčenja in strahu pred ponovitvijo političnih atentatov iz preteklosti.

Nasilje se je nadaljevalo aprila letos, ko so v guvernerjevo rezidenco v Pensilvaniji vrgli molotovko, tarča pa je bil guverner Josh Shapiro. Junija sta bila v Minnesoti na svojem domu ubita predstavnica tamošnjega kongresa Melissa Hortman in njen mož, kar je politično skupnost pustilo v šoku.

Vrhunec pa je nasilje doseglo 10. septembra, ko je bil med predavanjem na univerzi v Utahu ustreljen in ubit znani konservativni aktivist ter ustanovitelj organizacije Turning Point USA, Charlie Kirk.

Vrhunec nasilja je bil dosežen 10. septembra z umorom aktivista Charlieja Kirka. FOTO: Joe Raedle/AFP

Skupna točka vseh teh napadov je dejstvo, da so bili osumljenci mladi moški, pripadniki generacije Z. Ti dogodki so sprožili obsežno javno razpravo o radikalizaciji mladih, odgovore pa ponujajo najnovejše javnomnenjske raziskave.

Ugotovitve raziskav

Podatki, zbrani v letih 2024 in 2025, kažejo na visoko stopnjo sprejemanja nasilja med mladimi. Raziskava, ki jo je septembra letos izvedla agencija YouGov, je pokazala, da 19 odstotkov odraslih, mlajših od 30 let, meni, da je politično nasilje včasih lahko upravičeno.

Ta delež je bistveno višji kot v splošni populaciji, kjer enako meni 11 odstotkov vprašanih, kar pomeni, da so mladi skoraj dvakrat bolj nagnjeni k opravičevanju tovrstnih dejanj.

Mešanica frustracije, tesnobe in izpostavljenosti nasilju ustvarja plodna tla za radikalizacijo. FOTO: Spencer Platt/AFP

Nadaljnje ugotovitve prinaša raziskava podjetja Citizen Data iz avgusta leta 2024. Po njihovih podatkih le 44 odstotkov pripadnikov generacije Z in 67 odstotkov milenijcev meni, da nasilje nad izvoljenimi predstavniki ni nikoli sprejemljivo, medtem ko je pri starejših generacijah, kot sta generacija X in »baby boom« generacija, ta delež skoraj 90-odstoten.

Ista raziskava je razkrila, da se skoraj polovici generacije Z zdi sprejemljivo »nasilno zavzeti javne zgradbe«, približno dvema od desetih milenijcev pa celo »ubiti ali fizično poškodovati« izvoljene uradnike.

Ta trend se ne omejuje le na politično sfero. Raziskava fundacije FIRE iz septembra letos ugotavlja, da 34 odstotkov študentov meni, da je uporaba nasilja za prekinitev govora na kampusu sprejemljiva, vsaj v redkih primerih.

Raziskava agencije YouGov je pokazala, da 19 odstotkov odraslih, mlajših od 30 let, meni, da je politično nasilje včasih upravičeno. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

To predstavlja 50-odstotno povečanje v zadnjih petih letih in kaže na naraščajoče prepričanje, da je fizična sila legitimno orodje za utišanje nasprotnih mnenj, kar neposredno ogroža svobodo govora in akademsko svobodo.

Kaj poganja jezo mladih?

Strokovnjaki, ki jih navaja Newsweek, se strinjajo, da gre za kompleksen pojav z več vzroki. Eden ključnih je izguba zaupanja v demokratične institucije.

Raziskava Citizen Data iz maja 2024 kaže, da se le 62 odstotkom volivcev generacije Z zdi pomembno živeti v demokraciji. Profesor mladinske politike Lucas Walsh z univerze Monash pojasnjuje, da generacija Z odrašča v obdobju »podnebne krize, pritiskov zaradi življenjskih stroškov, geopolitičnih konfliktov in razdiralnih platform družbenih omrežij«, kar spodkopava vero v učinkovitost demokratičnega sistema.

Sociologinja Joan Williams opozarja, da ekonomska negotovost še posebej prizadene mlade moške. FOTO: Stephen Maturen/AFP

Mladi imajo občutek, da tradicionalna politika ne ponuja rešitev za pereče probleme, s katerimi se soočajo, zato se nekateri zatekajo k bolj skrajnim metodam.

Drug pomemben dejavnik je ekonomska negotovost. Po podatkih, ki jih navaja Newsweek, ima skoraj četrtina zaposlenih iz generacije Z več služb, več kot polovica pa jih živi od plače do plače. Sociologinja Joan Williams z UC Hastings College of the Law opozarja, da ekonomska negotovost še posebej prizadene mlade moške.

»Ko je moškost ogrožena, se moški pogosto zatečejo k poudarjanju moškosti: podpiranje političnega nasilja je eden od načinov za to,« je povedala za Newsweek. Občutek, da ne morejo doseči tradicionalnih meril uspeha, kot je finančna stabilnost, lahko pri nekaterih sproži jezo in iskanje grešnih kozlov.

Algoritmi normalizirajo ekstremne in nasilne vsebine ter povečujejo izpostavljenost med mladimi. FOTO: Shutterstock

Tretji in morda najvplivnejši dejavnik so družbena omrežja in spletni ekstremizem. Poročilo sklada Youth Endowment Fund iz leta 2024 ugotavlja, da je 70 odstotkov najstnikov na družbenih omrežjih videlo nasilje v živo.

Joe Jacobson, ustanovitelj sklada Progress Action Fund, je za Newsweek dejal, da gre za »generacijo, ki so jo na njenih algoritmih prisilno hranili z možgansko mrtvo brozgo« in je »bolj desenzibilizirana na nasilje kot katerakoli druga generacija«.

Algoritmi, ki promovirajo ekstremne in nasilne vsebine, to normalizirajo in povečujejo izpostavljenost med mladimi, tudi če teh vsebin aktivno ne iščejo.

Poročilo sklada Youth Endowment Fund ugotavlja, da je 70 odstotkov najstnikov na družbenih omrežjih videlo nasilje v živo. FOTO: Shutterstock

Jackson Katz, soustanovitelj raziskovalne pobude Young Men's Research Initiative, dodaja, da so mladi moški »bombandirani s strupeno sluzjo na spletu«, ki jih prepričuje, da so za njihove težave krive ženske, manjšine in priseljenci, kar ustvarja »neskončen krog ekstremizma«.

Ta mešanica sistemske frustracije, ekonomske tesnobe in nenehne izpostavljenosti nasilju na spletu ustvarja plodna tla za radikalizacijo. Kot je za Newsweek sklenil Jacobson: »Ko vse institucije hvalijo 'demokracijo' kot nekaj cenjenega, ti pa zaslužiš le 7,25 dolarja na uro, se začneš spraševati, ali pravila sploh kaj pomenijo.«