Smrt namesto pravice

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) v Haagu je v več kot dveh desetletjih delovanja obravnavalo najhujša kazniva dejanja, storjena med vojnami na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Med 161 obtoženimi osebami jih je bilo 93 pravnomočno obsojenih, devet pa jih je umrlo po koncu sojenja ali med prestajanjem kazni. Med njimi so bili nekdanji politični voditelji, generali in drugi funkcionarji, katerih odgovornost je sodišče povezalo z nekaterimi najtežjimi zločini devetdesetih let – od pregonov in deportacij do množičnih usmrtitev in genocida v Srebrenici. Od voditelja Srbske krajine do generalov Prvi med njimi je bil Milan Babić, politični voditelj Republike Srbske krajine. Leta 2004 je priznal krivdo za zločine proti človečnosti in bil obsojen na 13 let ...