Smrt srbskega trgovca z orožjem zavila v molk tako Moskvo kot Beograd

Srbska javnost se že več dni sprašuje o ozadju smrti Radomirja Kurtića, zastopnika podjetja Jugoimport SDPR v Moskvi. Uradnih pojasnil ne dajejo ne v Moskvi ne v Beogradu. V družbi, ki je pomemben srbski izvoznik in je med drugim dobavljala tudi granate in rakete ukrajinski vojski, pogrešajo večjo količino dokumentov in računalniške trde diske.

Po poročanju srbskih medijev blizu oblasti je predsednik Aleksandar Vučić o zadevi obveščen, vendar nihče v Srbiji še ni prejel forenzičnega poročila o okoliščinah Kurtićeve smrti. O sumljivih okoliščinah moskovskega šefa srbske orožarske družbe so vojaške in civilne varnostno obveščevalne službe Srbije poročale predsedniku. Kurtić je življenje izgubil 17. novembra na ulici v Moskvi, piše v poročilih srbskih služb.

Kurtić je v Moskvi opravljal svoje delo že drugi zaporedni mandat na čelu predstavništva družbe Jugoimport SDPR. Komisija te družbe je ob pregledu moskovskih pisarn ugotovila, da je izginilo večje število dokumentov in trdi diski računalnikov, je poročal srbski Blic.

»Predsednik Srbije je po sestanku s predstavniki varnostnih služb in Jugoimporta SDPR sporočil, da ne smemo nikogar kriviti, dokler ne dobimo trdnih dokazov za to od ruske države,« so zapisali v Vučiću naklonjenem Blicu.

Jugoimport SDPR je družba v državni lasti in je največje podjetje na področju obrambne industrije v regiji.

Srbski proizvajalec in trgovec z orožjem Jugoimport med drugim izdeluje samohodne havbice nora B-52. FOTO: mod.gov.rs/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

»Ruska federacija je utemeljeno osumljena, da je 17. novembra 2025 v Moskvi ubila predstavnika državne družbe za trgovanje z orožjem … Vsakdo, ki ima povezave z Vladimirjem Putinom, mora biti izgnan iz Srbije,« je v odzivu na dogajanje zapisal beograjski odvetnik Čedomir Stojanović.

Ker po njegovem prepričanju Rusija zavrača sodelovanje s Srbijo pri tej zadevi, je Beograd pozval, naj prekine diplomatske odnose z Moskvo, osebje srbskega veleposlaništva v Moskvi naj se vrne domov, veleposlaništvu Rusije v Beogradu pa odpove dobrodošlico.