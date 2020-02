FOTO:Smrt v dišečem pristanišču

INFOGRAFIKA: Delo

Virus razkril globoke razdore

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da izbruh novega koronavirusa, ki se je razširil iz Kitajske, še ni pandemija. Smo v fazi epidemije z več žarišči, so sporočili.

Stavka

Virus je znova razkril globoke družbene in politične razdore v nekdanji britanski koloniji.

Za 39-letnega Hongkonžana, čigar imena niso objavili, je bilo potovanje v Wuhan usodno. Takoj po vrnitvi domov – vrnil se je 31. januarja – je začutil bolečine v mišicah in začel kašljati. Okužen je bil z virusom 2019-nCoV. Preminil je danes v hongkonški bolnišnici princese Margarete. To je prvi smrtni primer v Hongkongu zaradi koronavirusa, s katerim se je na Kitajskem do zdaj okužilo okoli 20.700 ljudi, 427 jih je umrlo, 664 pa ozdravelo. Preminuli Hongkonžan je v času inkubacije najprej z avtomobilom potoval od Wuhana do Changshaja, nato pa z vlakom do Hongkonga, kar pomeni, da je lahko na svoji poti okužil več ljudi. Okužbo s koronavirusom so potrdili tudi pri njegovi 72-letni materi. Ker v tem času ni nikamor potovala, so zdravniki ugotovili, da je to bil prenos s človeka na človeka.Danes so v Hongkongu našteli še dva primera okužbe, tako da je v tem mestu za zdaj 17 obolelih. Hkrati je okoli 9000 zdravnikov, medicinskih tehnikov in uslužbencev v območnih bolnišnicah začelo stavkati, pri čemer zahtevajo, naj vlada zapre mejne prehode s Kitajsko, da bi preprečili širjenje okužbe.Virus je znova razkril globoke družbene in politične razdore v nekdanji britanski koloniji. Ti so ostali po večmesečnih protestih, ki so izbruhnili zaradi zakona o izročitvi osumljencev LR Kitajski. Posledica tega je izrazito nezaupanje, ki ga večina prebivalcev goji do institucij in se je zdaj še povečalo ter nadgradilo s prepričanjem medicinskih delavcev, da sta voditeljica vladein njena vlada nekompetentni in preveč obzirni do Pekinga v razmerah, ki zahtevajo odločne ukrepe.Eden od zdravnikov, ki podpira stavko, je jasno povedal, zakaj to počne, čeprav se zaveda, da je trenutno medicinsko osebje ključno za boj proti okužbi. Sedemindvajsetletni zdravnikje konec prejšnjega meseca sprejel bolnika, ki sta pripotovala iz Wuhana. Pokazalo se je, da sta bila okužena s koronavirusom. So je vprašal upravo bolnišnice, ali mora tudi on v karanteno. Odgovorili so mu, da ni treba, ker je imel med pregledom na sebi zaščitno oblačilo. Soju se je zdelo, da zaščita, ki jo je imel med stiki z okuženima bolnikoma, ni bila dovolj, zato se je prostovoljno izoliral v najeti hotelski sobi.Zakaj je podprl stavko? Ker je na lastni koži občutil, da se vlada pa tudi bolnišnična administracija prepočasi odzivata. Hongkong ne bi prenesel epidemije, če bi se virus prehitro širil, zato je, o tem je prepričan, treba nujno zapreti mejo s Kitajsko.Carrie Lam je v ponedeljek privolila v ustavitev prometa na 11 od 14 mejnih prehodov, zdravstveni delavci pa so prepričani, da to ni dovolj. Stavkali bodo štiri dni, in to kljub obtožbam voditeljice vlade, da je to neodgovorno in da bi popolno zaprtje meje Hongkongu prizadejalo preveliko gospodarsko škodo. Med Hongkonžani zbuja največ ogorčenja to, kako se Carrie Lam z odločitvami podreja vodstvu v Pekingu, ki je silno užaljeno, kadar kdo Kitajcem zapre vrata. Peking vztraja pri trditvi, da ima stvari pod nadzorom, in to predvsem zaradi partijskega sistema. Po navedbah medijev gospodarska rast v prvem četrtletju ne bo padla pod 5 odstotkov, virus pa bodo v kratkem premagali, je prepričano kitajsko partijsko vodstvo.