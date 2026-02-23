Smrt vodje kartela povzročila nebrzdano nasilje v Mehiki

Mamilarska vojna: Petnajst milijonov dolarjev ameriške nagrade je pripomoglo k odkritju največjega med šefi kartelov.

Ko se je razvedelo, da je razvpiti El Mencho izgubil življenje, so po velikem delu Mehike na cestah in trgih, tudi na avtocestah, zagoreli tovornjaki, med njimi tudi veliko cistern. FOTO: Ulises Ruiz/AFP

V Jaliscu na zahodni obali Mehike je mehiški in ameriški vladi, ki skupaj iščeta mamilarske barone, uspelo izslediti trenutno najbolj iskanega med velikimi voditelji mamilarskih kartelov. Spopad se je zgodil v hribovskem turističnem kraju Tapalpa zahodno od Guadalajare, veliki mamilarski šef Nemesio Oseguera Cervantes, ki so ga za mamila izurili v ZDA, potem pa je bil mehiški policist, je menda umrl med prevozom v prestolnico. Ko se je razvedelo, da je razvpiti El Mencho izgubil življenje, so po velikem delu Mehike na cestah in trgih, tudi na avtocestah, zagoreli tovornjaki, med njimi veliko cistern. V pacifiškem letovišču Puerto Vallarta so zagorele cele četrti, v desetih zveznih državah je letalski promet zastal, marsikatera tuja letalska družba je preusmerila lete. Mehiški turizem se ...