Smrtonosni požar v kanadski vojaški bazi

V velikem požaru v kanadski vojaški bazi Wainwright v provinci Alberta je bilo več ljudi ubitih in ranjenih, so sporočile kanadske oborožene sile. Obseg posledic še ugotavljajo, podrobnosti o številu žrtev in poškodovanih pa bodo objavili po zaključeni oceni dogodka, poročajo tuji mediji.

Požar je izbruhnil v soboto okoli 16. ure po krajevnem času v eni najpomembnejših kanadskih vojaških baz za urjenje. Obrambni minister David McGuinty je potrdil, da so v incidentu umrli in bili poškodovani ljudje, vendar ni navedel njihovega števila ali pojasnil vzroka požara.

Požar v kanadskem vojaškem oporišču Wainwright so omejili, je po sobotnem incidentu za BBC News povedal župan mesta Bruce Pugh. Gasilske in reševalne ekipe ostajajo na kraju zaradi nevarnosti ponovnega razplamtenja ognja. Pugh je pojasnil, da pokanje topov iz tega vojaškega oporišča ni neobičajno. Slišati ga je bilo tudi v soboto, nato pa je nenadoma potihnilo.

Zatem je prišla vest, da so na območje napotili lokalne interventne službe. Župan je razmere opisal kot dogodek, ki je zahteval posredovanje vseh razpoložljivih sil. Vzrok požara, obseg škode in morebitne poškodbe v posredovanem poročilu niso navedeni. Prav tako ni pojasnjeno, ali je bilo topovsko streljanje povezano s požarom.

Neuradno: sedem mrtvih, več deset ranjenih

Kanadska televizijska mreža Global News je ob sklicevanju na neimenovane vojaške vire poročala, da je bilo v dogodku najmanj sedem mrtvih in več deset ranjenih. Po teh navedbah naj bi med vojaško vajo s pravim strelivom zadeli plinovod ali plinsko vrtino, vendar uradne potrditve vzroka še ni. Požar se je zaradi močnega vetra hitro širil in zajel tudi območje zunaj ograje baze, so sporočile lokalne oblasti. Sunki vetra so dosegali hitrost do 100 kilometrov na uro.

Gasilcem je požar po navedbah lokalnih predstavnikov uspelo omejiti. »Razmere so zelo, zelo dinamične in občutljive,« je dejal McGuinty. Dodal je, da se ne spomni podobnega dogodka v novejši zgodovini. Premier Mark Carney je izrazil sožalje prizadetim in njihovim svojcem ter zapisal, da so njegove misli z vsemi pripadniki oboroženih sil in drugimi, ki jih je dogodek prizadel.

Razglasili oranžni alarm

Zaradi velikega števila poškodovanih so v bolnišnici v Edmontonu razglasili oranžni alarm, ki se uporablja ob nesrečah z velikim številom žrtev. Zdravnik urgentnega oddelka Warren Thirsk je za kanadsko radiotelevizijo CBC povedal, da bi število pacientov sicer lahko preseglo zmogljivosti zdravstvenih ustanov v Edmontonu. Na pomoč so ponudile svoje zmogljivosti tudi sosednje province.

Premier Saskatchewana Scott Moe je sporočil, da je v Alberto napotil pomoč in da je pripravljen zagotoviti dodatne vire, če bodo potrebni. Podobno ponudbo je podala tudi vlada Britanske Kolumbije.

V bazi Wainwright, ki leži približno 200 kilometrov jugovzhodno od Edmontona, se izvajajo obsežne vojaške vaje s pravim strelivom. Po podatkih CBC je tam običajno okoli 690 pripadnikov vojske in 300 civilnih zaposlenih.