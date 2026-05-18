Smrtonosni sev ogroža od vojne razdejano območje

Regija Ituri je ena od najbolj nasilnih in nestabilnih v državi, v kateri se »afriška svetovna vojna«, ki se je začela leta 1997, nikoli ni zares končala. To velja predvsem za severovzhod države, ki je najbolj bogat z rudninami (kobalt, koltan, zlato, diamanti …), za nadzor nad katerimi se že tri desetletja spopadajo kongovske vladne sile, lokalne in regionalne paravojaške skupine, plačanci mednarodnih korporacij in sosednji državi Ruanda in Uganda, pomembna dejavnika nestabilnosti.

V regiji Ituri so oblasti že leta 2021 uvedle izredne razmere, ki veljajo še danes, napadi različnih milic na civiliste pa se kljub temu nadaljujejo – ne vladne sile ne pripadniki mirovne misije Združenih narodov (Monusco) teh napadov niso niti poskušali ustaviti, kar potrjuje zadnje poročilo organizacije Human Rights Watch.

O prvih smrtnih žrtvah zaradi okužbe z virusom ebole so včeraj poročali tudi iz Gome, največjega mesta na severovzhodu Demokratične republike Kongo, ki ga že poldrugo leto nadzirajo paravojaška skupina M23, skupina vojnih zločincev in nezakonitih trgovcev z naravnimi bogastvi, ki je neposredni podizvajalec ruandskih oblasti in se zadnje tedne z Belo hišo pogaja o trgovanju z redkimi kovinami in minerali.

Prav stanje nenehne vojne, grozljivo stanje zdravstvenega sistema in javnega zdravja nasploh ter ogromno notranje razseljenih ljudi, ki živijo v improviziranih begunskih taboriščih, so po mnenju Zdravnikov brez meja (MSF) glavni razlogi za zaporedne izbruhe ebole. »Število primerov in smrti, ki smo jih zaznali v tako kratkem času in so se razširili po več lokacijah in prek meje, vzbuja skrb,« je dejala Trish Newport, ki pri MSF vodi urgentne programe.