Evropska komisija preiskuje Snapchat in pornografske spletne strani

Evropska komisija je uvedla preiskavo proti omrežju Snapchat na področju zaščite mladoletnih oseb in zagrozila z visokimi kaznimi za pornografske spletne strani, če bodo potrdili predhodne ugotovitve, da mladoletne osebe v EU z omogočanjem dostopa do pornografije izpostavljajo tveganju, je povedala podpredsednica evropske komisije Henna Virkkunen.

Komisija je proti družbenemu omrežju Snapchat sprožila preiskavo na področju zaščite mladoletnih oseb v okviru akta o digitalnih storitvah (DSA), v kateri se bo osredotočila na pet področij, je Virkkunenova danes povedala v pogovoru za Evropsko novinarsko središče (ENR) in več drugih medijev, vključno z STA.

Kot je pojasnila, med drugim dvomijo, da ima snapchat vzpostavljen ustrezen mehanizem, ki bi otrokom do 13. leta starosti onemogočal dostop. Prav tako niso prepričani, ali platforma učinkovito preverja starost najstnikov, starih med 14 in 17 let, ki jim je treba zagotoviti zelo visoko raven zasebnosti in varnosti, je dodala.

Dvomijo tudi, da privzete nastavitve računa na družbenem omrežju mladoletnikom zagotavljajo zadostno stopnjo zasebnosti in varnosti.

V Bruslju jih po besedah podpredsednice skrbi še, da snapchat nima vzpostavljenih zadostnih varovalk za preprečevanje stikov med mladoletniki in odraslimi, ki imajo škodljive namene, ter prodaje proizvodov, za katere veljajo prepovedi ali starostne omejitve.

Virkkunenova pričakuje, da bi lahko bile kmalu znane prve ugotovitve – na primer o preverjanju starosti uporabnikov družbenega omrežja.

Platforme naj bi imele vzpostavljene šibke varovalke za preprečevanje dostopa otrok. FOTO: Staff via Reuters

Komisija pri tem zahteva prevzem odgovornosti od štirih večjih pornografskih platform, ki bi jih lahko čakale visoke kazni, če bodo v preiskavi ugotovili, da so z omogočanjem dostopa za otroke kršile evropsko zakonodajo.

»Naše predhodne ugotovitve so pokazale, da pornhub, stripchat, XNXX and xvideos niso uspešni pri preprečevanju dostopa mladoletnih oseb do pornografskih vsebin, s čimer jih izpostavljajo tveganju. To predstavlja očitno kršitev DSA,« je Henna Virkkunen povedala o prvih ugotovitvah preiskave pornografskih platform v okviru DSA, ki jo je Bruselj sprožil maja lani.

Po njenih besedah je komisija med drugim ugotovila, da imajo navedene platforme vzpostavljene šibke varovalke za preprečevanje dostopa otrokom.

»Trdijo, da so njihove vsebine samo za odrasle, vendar pa preprost klik na 'sem starejši od 18 let' otrokom omogoči dostop do škodljive vsebine,« je poudarila podpredsednica komisije, pristojna za varnost in tehnološko suverenost.

Kot je še dejala, so ugotovili tudi, da platforme neustrezno ocenjujejo tveganja za otroke. V večji meri se osredotočajo na tveganja za posel, kot je ugled, namesto na zaščito mladoletnikov, kar od njih zahteva zakonodaja. Poleg tega se nekatere od njih niso srečevale s strokovnjaki s področja varnosti otrok.

Pornografske platforme morajo zdaj po njenih navedbah odpraviti pomanjkljivosti ter med drugim uvesti ustrezne mehanizme za preverjanje starosti. Če tega ne bodo storile, jih lahko doleti denarna kazen v višini do šest odstotkov svetovnega prometa in dnevne kazni, dokler ne bodo izpolnile zahtev.

V EU sicer trenutno poteka tudi širša razprava o omejevanju dostopa otrok do družbenih omrežij, potem ko se je več članic po zgledu Avstralije odločilo za uvedbo starostnih omejitev.

Kot je povedala Virkkunenova, v komisiji menijo, da bi bil pri tem dobro vzpostaviti skupen evropski pristop. Zato je predsednica Ursula von der Leyen panel strokovnjakov pozvala k pripravi priporočil v zvezi z varnostjo otrok na spletu. Pričakujejo jih pred poletjem, je spomnila podpredsednica komisije.

»Tudi otroci imajo pravico, da dostopajo do informacij in imajo stike s svojimi prijatelji, vendar pa mora biti to varno zanje. Zato je naša glavna prednostna naloga, da ustvarimo spletno okolje, ki bo varno za vse, še posebej za naše otroke,« je poudarila.