Na Balkanu težave zaradi obilnega sneženja, zaradi padca drevesa umrla ženska

Močne snežne padavine so že v nedeljo zajele Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Ponekod so padavine ohromile promet, v Sarajevu pa je ženska umrla, ker je nanjo padlo več kot deset metrov visoko drevo. Utrpela je hude poškodbe glave, poroča sarajevski Dnevni avaz.

V Bosni je na številnih magistralnih cestah prepovedan promet za tovorna vozila, ponekod pa je povsem ali delno omejen tudi za osebna vozila, je davi sporočil tamkajšnji avtoklub. Voznike so še pozvali k previdni vožnji in uporabi zimske opreme ter opozorili na nevarnost plazov in podrtih dreves.

Sneženje je skupaj z izrazitim padcem temperatur zajelo tudi večji del Hrvaške, kjer ponekod zaradi zimskih razmer in močnega vetra veljajo omejitve v prometu.

Avtocesta A1, ki povezuje Zagreb z Dalmacijo, je med priključkoma Rovanjska in Sveti Rok v smeri proti Zagrebu zaradi prometne nesreče zaprta za ves promet. Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki zaradi prometne nesreče ni prostega cestnega prehoda iz smeri Dalmacije proti notranjosti države, so davi opozorili pri hrvaškem avtoklubu.

Zaradi zimskih razmer in močnega vetra omejitve veljajo tudi na nekaterih cestah v Gorskem kotarju in Liki.

Na nekaterih obalnih območjih veljajo prepovedi za posamezne skupine vozil zaradi močnega vetra, prekinjene so tudi nekatere trajektne in katamaranske linije.

Zaradi orkanske burje danes za območje Senja velja oranžno vremensko opozorilo. Za preostale dele države velja rumeno opozorilo zaradi sneženja, na obali pa zaradi močnega vetra in obilnih padavin, ki bi lahko povzročile tudi poplave.

Rdeče opozorilo za Beograd

V večjem delu Srbije od nedelje padata sneg in ponekod ledeni dež, zaradi katerih so vremenoslovci za danes izdali rdeče vremensko opozorilo na območju Beograda in nekaterih drugih delov države. Na nekaterih cestah naj bi bilo od pet do deset centimetrov snega.

Na beograjskem Letališču Nikole Tesle se je letalski promet po naporni noči, v kateri je zaradi padavin okoli deset letov zamujalo tudi po več ur, znova normaliziral. Prva letala so zjutraj poletela proti svojim destinacijam, vendar pa bodo čez dan še vedno možne zamude, poroča RTS.