    Svet

    Sneženje ohromilo vzhod ZDA, odpovedanih več kot 5000 letov

    V Providenceu padel zgodovinski rekord, v New Yorku razglašena prepoved potovanj. Letalski promet močno okrnjen.
    Opozorila zaradi nevarnih vremenskih razmer so zajela okrog 40 milijonov prebivalcev severovzhodnega dela ZDA. FOTO: Ryan Murphy Getty Images/AFP
    Opozorila zaradi nevarnih vremenskih razmer so zajela okrog 40 milijonov prebivalcev severovzhodnega dela ZDA. FOTO: Ryan Murphy Getty Images/AFP
    R. I., STA
    24. 2. 2026 | 06:59
    24. 2. 2026 | 07:15
    5:10
    Newyorčani so bili tudi včeraj v primežu hudega snežnega neurja, ki je v nedeljo zajelo severovzhodni del ZDA . Zaradi neurja so odpovedali več kot 5000 letov, med drugim največ v New Yorku in Bostonu, zapirali so šole, čez dan so v New Yorku in drugod zaprli promet za osebna vozila. Ta prepoved potovanj je mesto z več kot osem milijoni prebivalcev skoraj povsem ustavila, dokler je niso opoldne po lokalnem času preklicali. Zaprte so bile vse ceste, avtoceste in mostovi.

    Vodilni, med drugim tudi newyorški župan, so pozivali, naj ljudje ostanejo doma, med tem ko so zapadle ogromne količine snega.

    Opozorila pred zimskim neurjem so veljala od Severne Karoline do severnega dela zvezne države Maine, nekatera tudi v delih vzhodne Kanade, zajela okrog 40 milijonov prebivalcev severovzhodnega dela ZDA.

    FOTO: Kena Betancur Getty Images/AFP
    FOTO: Kena Betancur Getty Images/AFP

    Skoraj meter snega, v centralnem parku pol metra

    Kot piše BBC, poročajo o rekordnih količinah snega, in sicer je po podatkih ameriške Nacionalne meteorološke službe v delih zveznih držav Rhode Island, v najmanjši ameriški zvezni državi, kjer naj bi šlo na najhujše snežno neurje v zgodovini države, in Massachusetts zapadlo 95 centimetrov snega, v newyorškem Centralnem parku pa skoraj 50 centimetrov, župan Zohran Mamdani je dvignil urno postavko za odstranjevalce snega z mestnih površin z 19 na 30 dolarjev na uro, poroča televizija ABC.

    V glavnem mestu Rhode Island – Providence je zapadlo 91 centimetrov snega, s čimer je bil presežen dosedanji rekord enkratnega sneženja – 72,6 centimetra iz februarja 1978.

    FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    FOTO: Jeenah Moon/Reuters

    Več kot 600.000 gospodinjstev brez elektrike

    Državna agencija v New Yorku je opozorila na »skoraj nemogoče« razmere za potovanja. Več kot 600.000 gospodinjstev in podjetij na vzhodni obali je ostalo brez elektrike, najhuje sta bili prizadeti zvezni državi New Jersey in Massachusetts, navaja BBC.

    V Rhode Islandu in sosednjem Connecticutu so uvedli prepoved nenujnih potovanj. Kasneje je podobno odločitev sprejela tudi guvernerka Massachusettsa Maura Healey, ki je prepovedala nenujno vožnjo v jugovzhodnem delu države in omejila hitrost na avtocesti Massachusetts Turnpike na približno 25 kilometrov na uro.

    V Massachusettsu je bilo brez elektrike skoraj 300.000 odjemalcev, kažejo podatki portala poweroutage.us. V okrožju Barnstable, ki vključuje polotok Cape Cod, je bilo brez oskrbe 85 odstotkov uporabnikov.

    V Connecticutu in New Jerseyju so oblasti opozarjale, da bi padajoča drevesa in veje lahko povzročila dodatno nevarnost na cestah ter nove izpade elektrike.

    V Providenceu je mestni predstavnik za časnik The Providence Journal povedal, da so odvlekli več kot 300 vozil, parkiranih na poti snežnim plugom.

    FOTO: Ryan Murphy Getty Images/AFP
    FOTO: Ryan Murphy Getty Images/AFP

    Odpovedi letov

    Težave so imeli tudi potniki v letalskem prometu. Po podatkih spletne strani za sledenje letom FlightAware je bilo odpovedanih več kot 5706 poletov znotraj ZDA ter v ali iz države.

    Z newyorškega letališča LaGuardia je bilo odpovedanih 98 odstotkov letov, z letališča JFK pa 91 odstotkov. Obe letališči sicer dnevno oskrbita več kot 335.000 potnikov. V ponedeljek je na letališčih zapadlo skoraj pol metrasnega.

    Na bostonskem letališču Logan je bilo odpovedanih 92 odstotkov odhodnih letov, prav toliko na letališču Newark Liberty v New Jerseyju, medtem ko je letališče v Philadelphii odpovedalo 80 odstotkov letov.

    Posledice neurja bodo po napovedih čutili še danes, ko naj bi bilo odpovedanih več kot 2000 letov, pri čemer naj bi bila najbolj prizadeta letališča v Bostonu in New Yorku.

    Opozorila pred zimskim neurjem so veljala od Severne Karoline do severnega dela zvezne države Maine, nekatera tudi v delih vzhodne Kanade. FOTO: Jeremy Weine Getty Images/AFP
    Opozorila pred zimskim neurjem so veljala od Severne Karoline do severnega dela zvezne države Maine, nekatera tudi v delih vzhodne Kanade. FOTO: Jeremy Weine Getty Images/AFP

    Prva poročila kažejo na 20 smrtnih žrtev

    Neurje se je do ponedeljka zvečer uneslo, glede na prva poročila pa naj bi terjalo 20 smrtnih žrtev. To je sicer manj kot veliko neurje pred tedni, ki je zahtevalo najmanj 100 življenj.

    Po severovzhodu ZDA so zaradi neurja odpirali posebne ogrevane centre za brezdomce in tiste, ki so ostali brez elektrike. Guvernerka države New York Kathy Hochul je sporočila, da je bilo v ponedeljek brez elektrike 20.000 odjemalcev.

    V New Yorku so zaprli tudi promet s primestnimi vlaki, okrog 900.000 otrok pa je zaradi odpovedi pouka ostalo doma.

