Snežna apokalipsa zahtevala najmanj sedem življenj, veliko ljudi brez elektrike

Zaradi hudega sneženja, ki se je razdivjalo po nekaterih predelih Združenih držav Amerike, ki je umrlo najmanj sedem ljudi, skoraj 800 tisoč jih je ostalo brez elektrike. Šole in nekatere ceste po državi so zaprte, odpovedani so tudi številni leti. Sneženje je ohromilo življenje vse od Teksasa do Nove Anglije, poroča BBC.

V Louisiani sta zaradi podhladitve umrla dva človeka, o smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Teksasa, Tennesseeja in Kansasa. Močno sneženje, sodra in ledeni dež bi lahko vztrajali več dni in prizadeli več koz 180 milijonov prebivalcev ZDA. Meteorologinja Allison Santorelli je opozorila, da bi se lahko sneg in led zelo počasi topila, kar bo močno oviralo vrnitev v normalno stanje.

Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je prebivalce opozorila, naj ostanejo doma in se izogibajo vožnji z avtomobilom. V nedeljo je aktualno vremensko dogajanje opisala kot »najhladnejše vreme, kar smo jih doživeli«. Meteorologi so kot eno od največjih nevarnosti izpostavili žled, ki bi lahko močno poškodoval drevesa, uničil daljnovode in povzročil kaos na cestah.

V nedeljo je bilo odpovedanih skoraj 30 odstotkov rednih letov iz ZDA. FOTO: Bing Guan/Reuters

V zveznih državah Virginia in Kentucky so po poročanju BBC že zabeležili večje število prometnih nesreč. V skoraj polovici zveznih držav so razglasili izredne razmere. Na nekaterih območjih, med drugim v Teksasu, Louisiani in Tennesseeju so temperature med 15 in 20 stopinj nižje od dolgoletnega sezonskega povprečja.

Podatki podjetij za analizo letalskega prometa kažejo, da je bilo v nedeljo odpovedanih skoraj 30 odstotkov rednih letov iz ZDA. Šlo je za najbolj kaotičen dan v letalskem prometu od začetka pandemije covida-19, saj je bilo odpovedanih več kot 11.000 letov, približno 17.000 pa jih je imelo zamude, je dejal ameriški minister za promet Sean Duffy.

Obsežno močno sneženje bi lahko trajalo več dni. FOTO: Bing Guan/Reuters

Po mnenju strokovnjakov je do močne snežne nevihte privedel polarni vrtinec oziroma obroč močnih zahodnih vetrov, ki vsako zimo nastanejo na Arktiko. Nevihta se pomika proti severu in vzhodu, zelo hladno naj bi bilo do začetka februarja.