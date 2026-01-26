  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Snežna apokalipsa zahtevala najmanj sedem življenj, veliko ljudi brez elektrike

    Nevarno zimsko neurje še naprej pustoši po večjem delu ZDA.
    Snežno neurje je prizadelo tudi New York. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Galerija
    Snežno neurje je prizadelo tudi New York. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    R. I., STA
    26. 1. 2026 | 06:54
    2:43
    A+A-

    Zaradi hudega sneženja, ki se je razdivjalo po nekaterih predelih Združenih držav Amerike, ki je umrlo najmanj sedem ljudi, skoraj 800 tisoč jih je ostalo brez elektrike. Šole in nekatere ceste po državi so zaprte, odpovedani so tudi številni leti. Sneženje je ohromilo življenje vse od Teksasa do Nove Anglije, poroča BBC

    V Louisiani sta zaradi podhladitve umrla dva človeka, o smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Teksasa, Tennesseeja in Kansasa. Močno sneženje, sodra in ledeni dež bi lahko vztrajali več dni in prizadeli več koz 180 milijonov prebivalcev ZDA. Meteorologinja Allison Santorelli je opozorila, da bi se lahko sneg in led zelo počasi topila, kar bo močno oviralo vrnitev v normalno stanje.

    Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je prebivalce opozorila, naj ostanejo doma in se izogibajo vožnji z avtomobilom. V nedeljo je aktualno vremensko dogajanje opisala kot »najhladnejše vreme, kar smo jih doživeli«. Meteorologi so kot eno od največjih nevarnosti izpostavili žled, ki bi lahko močno poškodoval drevesa, uničil daljnovode in povzročil kaos na cestah. 

    V nedeljo je bilo odpovedanih skoraj 30 odstotkov rednih letov iz ZDA. FOTO: Bing Guan/Reuters
    V nedeljo je bilo odpovedanih skoraj 30 odstotkov rednih letov iz ZDA. FOTO: Bing Guan/Reuters

    V zveznih državah Virginia in Kentucky so po poročanju BBC že zabeležili večje število prometnih nesreč. V skoraj polovici zveznih držav so razglasili izredne razmere. Na nekaterih območjih, med drugim v Teksasu, Louisiani in Tennesseeju so temperature med 15 in 20 stopinj nižje od dolgoletnega sezonskega povprečja. 

    Podatki podjetij za analizo letalskega prometa kažejo, da je bilo v nedeljo odpovedanih skoraj 30 odstotkov rednih letov iz ZDA. Šlo je za najbolj kaotičen dan v letalskem prometu od začetka pandemije covida-19, saj je bilo odpovedanih več kot 11.000 letov, približno 17.000 pa jih je imelo zamude, je dejal ameriški minister za promet Sean Duffy.

    Obsežno močno sneženje bi lahko trajalo več dni. FOTO: Bing Guan/Reuters
    Obsežno močno sneženje bi lahko trajalo več dni. FOTO: Bing Guan/Reuters

    Po mnenju strokovnjakov je do močne snežne nevihte privedel polarni vrtinec oziroma obroč močnih zahodnih vetrov, ki vsako zimo nastanejo na Arktiko. Nevihta se pomika proti severu in vzhodu, zelo hladno naj bi bilo do začetka februarja. 

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Davki, zdravstvo in Janševa raznobarvna koalicija

    Stranke Svoboda, SD in Demokrati Anžeta Logarja še najbolj povezuje strinjanje okrog potrebe po krepitvi javnega zdravstva
    26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vrnitev v Dallas

    Najbolj zvestih 22 je Dončić povabil v ložo, nato je zgrešil garderobo (VIDEO)

    Luka Dončić je ob vrnitvi v Dallas najbolj zvestim navijačem organiziral ogled tekme v loži in jim podaril podpisane drese ter čevlje.
    Nejc Grilc 26. 1. 2026 | 05:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Štab ni verjel, kaj je naredil Dončić: Šestkrat zapored, fantastično

    Še druga zmaga Luke Dončića v Dallasu v dresu Los Angeles Lakers, tokrat je navdušil s 33 točkami in odlično obrambo: »Vem, kako težko je priti na tekmo.«
    Nejc Grilc 25. 1. 2026 | 16:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sudan

    Ena najhujših vojn 21. stoletja je popolnoma spregledana

    Polovica sudanskega prebivalstva je povsem odvisna od humanitarne pomoči, te pa je vse manj.
    Boštjan Videmšek 25. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    vremeZDAsnežno neurje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trgi

    Nova normalnost: priložnosti po obdobju koncentracije

    Evropska centralna banka opozarja, da inflacija v storitvenem sektorju ostaja trdovratna.
    26. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: ko zmanjka idej in se kosila vedno ponavljajo

    Ko zmanjka idej za kosila, pride prav dober načrt: raznolike jedi od ponedeljka do petka, preproste za pripravo in polne okusa.
    Odprta kuhinja 26. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Snežno neurje

    Snežna apokalipsa zahtevala najmanj sedem življenj, veliko ljudi brez elektrike

    Nevarno zimsko neurje še naprej pustoši po večjem delu ZDA.
    26. 1. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    Trgi so se spet ustrašili – in si nato hitro premislili

    Takšni tedni so dober opomnik, da trgi niso zgolj odraz ekonomskih kazalnikov, ampak predvsem pričakovanj.
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 26. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje? Kaj družini, prijateljem, šefu?
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Snežno neurje

    Snežna apokalipsa zahtevala najmanj sedem življenj, veliko ljudi brez elektrike

    Nevarno zimsko neurje še naprej pustoši po večjem delu ZDA.
    26. 1. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    Trgi so se spet ustrašili – in si nato hitro premislili

    Takšni tedni so dober opomnik, da trgi niso zgolj odraz ekonomskih kazalnikov, ampak predvsem pričakovanj.
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 26. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje? Kaj družini, prijateljem, šefu?
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo