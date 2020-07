So ameriške volitve že odločene?

REUTERS Huda zdravstvena, gospodarska in zaposlovalna kriza povečuje ugled demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna pred Donaldom Trumpom. Foto Christian Hartmann, Kevin Lamarque/Reuters

New York – Sto dni pred ameriškimi volitvami demokratski predsedniški kandidatvodi po večini javnomnenjskih raziskav, dvoštevilčno tudi v nekaterih ključnih zveznih državah, ki so leta 2016 pomagale k zmagi. So ameriške predsedniške volitve že odločene?Večina javnomnenjskih raziskav je lažnih, v vzorcih imajo preveč demokratov, odgovarjajo republikanci in raziskava inštituta Cato res kaže, da kar 62 odstotkov Američanov noče po pravici povedati svoje politične usmerjenosti. Zaradi vse bolj razširjene »kulture utišanja« je med temi veliko več konservativcev. Ti navajajo tudi bolj pozitivno mnenje agencije Rasmussen Reports, ki je leta 2016 bolj kot drugi zadela Trumpovo zmago ter vidi možnosti za zmago še vedno izenačene. Republikanci računajo na slab vtis izzivalca Bidna na televizijskih soočenjih.Demokrati pa menijo, da njihovemu kandidatu sploh ni treba briljirati, saj si predsednik najbolj škodi sam, in navajajo leta 2016 še natančnejšo raziskavo IBD/TIPP, ki kaže na veliko nezadovoljstvo Američanov z vodenjem države med zdravstveno krizo. Bojijo se že, da Trump zaradi zavračanja glasovanja po pošti, ki ga spodbujajo sami, ne bo hotel priznati poraza, in demokratska predsednica predstavniškega domaobljublja, da ga bodo v tem primeru spodili iz Bele hiše. Večina analitikov opozarja, da je sto dni v predvolilni kampanji še neskončno dolgo obdobje in da se v sprememb polnem letu lahko zgodi marsikaj.