So tuji obveščevalci vohunili prek mobitelov politikov?

V zadnjih dneh so nekateri nemški politiki prejeli Applova opozorila o zaznanih napadih s komercialno razvitim vohunskim orodjem, kar po oceni strokovnjakov praviloma pomeni drage, ciljno usmerjene operacije državnih akterjev in ne naključnih spletnih goljufij. Koliko mobilnikov bi lahko bilo okuženih, ali so odtekale pomembne informacije in kdo bi lahko bil v ozadju napada, ni znano. BSI je za Delo pojasnil, da so za podobnimi vohunskimi programi v preteklosti običajno stale tuje države.