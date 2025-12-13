So vegi burgerju, klobasi in zrezku šteti dnevi?

Na evropski ravni se nadaljujejo prizadevanja za prepoved imen, kot so zelenjavni burger, tofu klobasa ali sejtanov zrezek. Po mnenju kritikov jih poganjajo tako interesi mesnopredelovalne industrije kot tudi držav članic in političnih strank, ki v tem med drugim vidijo priložnost za netenje kulturnega boja.

V evropskem parlamentu so že oktobra v okviru odločanja o zakonodaji o krepitvi položaja kmetov v verigi preskrbe z živilskimi proizvodi sprejeli amandma, po katerem bi imena, kot so zrezek, klobasa ali burger, lahko uporabili izključno za izdelke iz mesa.

Najbolj vneti zagovorniki prepovedi so v desnosredinski ljudski stranki (EPP), a kljub parlamentarni podpori prepoved še zdaleč ni gotova. Slovenija se uvršča med najodločnejše nasprotnice poimenovanj novih rastlinskih jedi s tradicionalnimi mesnimi imeni