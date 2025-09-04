So Vučića in Macuta povabili na Blejski strateški forum ali ne?

Srbsko zunanje ministrstvo je bilo danes kritično do navedb slovenskega zunanjega ministrstva za portal N1 Slovenija, da srbski predsednik Aleksandar Vučić in premier Đuro Macut nista dobila vabila na Blejski strateški forum (BSF). Ob tem je zanikalo tudi neuradne informacije N1, da je Vučić za vabilo sicer zaprosil.

Vučić se je v sredo udeležil vojaške parade v Pekingu in se med drugim srečal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom.

Sestala sta se tudi Xi Jinping in Aleksandar Vučić. FOTO: Lintao Zhang/AFP

Na vprašanje, zakaj se ni udeležil foruma na Bledu, je odvrnil, da je bil nanj povabljen Macut, ki pa da se ga pametno in upravičeno ni udeležil. Dejal je tudi, da srečanj, ki bi jih lahko imel na Bledu, ni mogoče primerjati s tistimi, ki jih je imel v Pekingu.

Spletni portal N1 Slovenija je danes ob sklicevanju na neuradne informacije poročal, da sta Vučić in Macut zaprosila za vabilo na BSF, a ga nista dobila. Srbsko zunanje ministrstvo je to zanikalo, češ da gre za neutemeljene in zlonamerne špekulacije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

»Presenečeni smo tudi nad odzivom, ki ga je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v zvezi z udeležbo srbskih predstavnikov na Blejskem strateškem forumu poslalo določenim medijem in s tem prispevalo k širjenju zlonamernih dezinformacij,« so sporočili z ministrstva v Beogradu.

Po njihovem mnenju »takšen pristop pošilja sporočilo, ki ni v skladu s partnerstvom in prijateljskimi odnosi« med državama, obenem pa se ustvarja vtis »poskusov posrednega vmešavanja v notranjepolitično razpravo v Srbiji, kar zagotovo ni zaželeno«.

Vladimir Putin z Aleksandrom Vučićem v Pekingu. FOTO: Alexander Kazakov/Via Reuters

»Vsak poskus, da se udeležba Srbije na tem regionalnem srečanju zmanjša, relativizira ali predstavi na način, ki ne ustreza dejstvom, meče senco na verodostojnost samega foruma,« so še sporočili. Trditve, da je Vučić zaprosil za vabilo, pa so označili za »napačne in neprimerne«.

Blejskega strateškega foruma se je sicer v imenu Srbije udeležil zunanji minister Marko Đurić, kar je srbsko zunanje ministrstvo prav tako izpostavilo v sporočilu za javnost.