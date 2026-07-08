Sobodajalca naj bi 45-letnica ubila na mah

Fahrije Rama naj bi zgrabila v stanju bistveno zmanjšpane prištevnosti, po mnenju obrambe v samoobrambi.

Fahrije Rama se pred mariborsko okrožno sodnico Majo Balažic poslej zagovarja zaradi očitkov uboja na mah. Obtožnico je napisala državna tožilka Tinka Berk. Najprej jo je obtožila, da je storila kaznivo dejanje uboja, ko je 22. julija lani med 20. in 22. uro v spalnici hiše v Lovrencu na Pohorju z 20 centimetrov dolgim nožem v vrat, prsi in trebuh večkrat zabodla 53-letnega Riharda Žvikarta ter mu povzročila smrtne rane. Fahrije Rama se zagovarja zaradi uboja na mah. Dogodek je po mnenju izvedenca posledica afektivnega stanja. Nad njo je hudo fizično nasilje izvajal prejšnji partner. Tožilka je pred tokratno obravnavo modificirala obtožbo na podlagi izpovedi izvedenca psihiatrične stroke Kristijana Jejčiča. Ta je povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obtožene, nad katero ...