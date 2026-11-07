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    Svet

    Sobota v znamenju množičnih protestov po vsej državi

    Demonstracije so večinoma potekale mirno; na obrobju pa je izbruhnilo nekaj izgredov. Dijaki in učitelji so za torek pozvali k stavki.
    Protestni shodi so večinoma potekali mirno. Na fotografiji demonstranti v Parizu z lutko Marianne, narodnim simbolom francoske republike. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    Galerija
    Protestni shodi so večinoma potekali mirno. Na fotografiji demonstranti v Parizu z lutko Marianne, narodnim simbolom francoske republike. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    STA
    7. 11. 2026 | 19:35
    3:49
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    V Franciji so v soboto spet potekali množični protesti, na katere so pozvali sindikati, dijaške organizacije in gibanje rumenih jopičev. Protesti potekajo že četrti konec tedna zapored, po vsej državi so oblasti mobilizirale več deset tisoč policistov. Dijaki in učitelji so za torek pozvali k stavki, poročajo tuje tiskovne agencije.

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    Francija se pripravlja na nov val protestov po vsej državi

    Notranji minister Laurent Nuñez je že pred tem sporočil, da bo po vsej državi razporejenih 70.000 policistov in drugih pripadnikov varnostnih sil. »Če bodo prišli izgredniki ali roparji, bomo nanje pripravljeni,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

    V Parizu so pričakovali od 40.000 do 60.000 demonstrantov, po vsej Franciji pa do 170.000. Oblasti opozarjajo tudi na možnost prihoda od 150 do 400 radikalnih protestnikov, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

    Pariška policija je sporočila, da je do poznega dopoldneva na železniških postajah v Parizu in njegovih bližnjih predmestjih opravila več kot 840 preverjanj oseb. Na fotografiji dimne bombe v Parizu. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    Pariška policija je sporočila, da je do poznega dopoldneva na železniških postajah v Parizu in njegovih bližnjih predmestjih opravila več kot 840 preverjanj oseb. Na fotografiji dimne bombe v Parizu. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

    Demonstracije so doslej večinoma potekale mirno, vendar je ob njihovem robu občasno prihajalo do spopadov s policijo in vandalizma. Nasilje je izbruhnilo zlasti 17. oktobra, ko so po navedbah AFP izbruhnili najhujši izgredi v Franciji v zadnjih letih. Oblasti so zato prepovedale shode na nekaterih območjih, med drugim na pariškem Trgu Concorde, kjer je napovedan protest rumenih jopičev. Pariška policija je sporočila, da je do poznega dopoldneva na železniških postajah v Parizu in njegovih bližnjih predmestjih opravila več kot 840 preverjanj oseb.

    Po poročanju novinarjev AFP so protestni pohodi že potekali v več mestih, med drugim v Marseillu na jugu, Bordeauxu na jugozahodu in Lillu na severu države. Medtem so trgovci v Parizu in drugih mestih izložbe svojih trgovin znova zaščitili z lesenimi pregradami, da bi preprečili ropanje.

    Ob robu protestov je občasno prihajalo do spopadov s policijo in vandalizma. Na fotografiji prizor iz Strasbourga na severovzhodu Francije. FOTO: Romeo Boetzle/AFP
    Ob robu protestov je občasno prihajalo do spopadov s policijo in vandalizma. Na fotografiji prizor iz Strasbourga na severovzhodu Francije. FOTO: Romeo Boetzle/AFP

    Protesti so se začeli z dijaškimi demonstracijami, na katerih so udeleženci zahtevali izboljšave izobraževalnega sistema. V zadnjih tednih se jim je pridružilo več sto tisoč ljudi, med glavnimi razlogi za nezadovoljstvo so rast cen, nizke plače in nezadostni socialni prejemki.

    V začetku tedna so v državi potekale blokade in protestne akcije, v četrtek tudi splošna stavka. Po podatkih notranjega ministrstva je v njej sodelovalo več kot pol milijona ljudi, po podatkih enega največjih francoskih sindikatov CGT skoraj 1,6 milijona, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

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    Dijaške in učiteljske organizacije so za torek pozvale k stavki, s katero želijo okrepiti pritisk na vlado, naj poveča sredstva za izobraževanje. Kot so v današnji skupni izjavi ocenili predstavniki dijaških in učiteljskih organizacij, je njihovo gibanje v položaju moči, vlada pa že začenja popuščati. »Zdaj je čas, da razširimo mobilizacijo in še naprej pritiskamo na vlado,« so poudarili po poročanju AFP.

    Francoski premier Sébastien Lecornu je v odzivu na množične proteste napovedal, da bo v ponedeljek potekala konferenca s predstavniki sindikatov in združenj delodajalcev, na kateri bodo razpravljali o kupni moči in plačah. Vlada razmišlja tudi o zvišanju minimalne plače, dodatnem zaposlovanju v šolah in povečanju sredstev za izobraževanje.

    Protesti so potekali v več francoskih večjih mestih. Na fotografiji zborovanje v Lillu na severu države. FOTO: Sameer Al-Doumy/AFP
    Protesti so potekali v več francoskih večjih mestih. Na fotografiji zborovanje v Lillu na severu države. FOTO: Sameer Al-Doumy/AFP

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