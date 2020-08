Socialdemokratski kandidat za kanclerja bo Olaf Scholz

Nemški socialdemokrati (SPD) so danes za svojega kanclerskega kandidata na parlamentarnih volitvah čez eno leto izbrali podkanclerja. Dobil je enoglasno podporo vodstva stranke. Scholz je preko twitterja sporočil, da se veseli uspešnega volilnega boja.Za vodstvo SPD je bila odločitev lahka in jo je sprejelo enoglasno, dolgo se je namreč ugibalo o finančnem ministru Scholzu kot vodilnemu kandidatu stranke, čeprav v njej ne uživa takšne podpore.Vodji strankeinsta sporočila, da se zavedata, da odločitev za nekatere predstavlja nepričakovan preobrat. Eskenova in Walter-Borjans veljata za nasprotnika Scholza in sta ga lani premagala na volitvah za vodji stranke. Kot sta še zagotovila, od njune izvolitve obstaja zaupanja vredno sodelovanje med vodstvom stranke, poslansko skupino in socialdemokratskimi ministri.Scholz je glede na ankete najbolj priljubljen politik v vrstah SPD in se je v koronavirusni krizi izkazal z dobrim odzivanjem. V SPD pa ne uživa takšne podpore, predvsem v levem krilu stranke. So ga pa v preteklih tednih večkrat kot kanclerskega kandidata omenjali člani poslanske skupine in vlade.