Socialistični strah in groza z imenom Bernie Sanders

New York – Sredinski ameriški­ demokrati so zaskrbljeni zaradi­ neustavljivega vzpona demokratičnega socialista Bernieja Sandersa med predsedniškimi kandidati. Za ameriške razmere skrajno levi program 78-letnega senatorja iz Vermonta vznemirja tudi konservativce, a ti v tem ­vidijo lažjo pot do ponovne zmage republikanskega predsednika Trumpa.Revolucijo, ki jo je ZDA napovedal Bernie Sanders, dokazuje že hiter pregled njegovega predvolilnega programa. Najbolj znana postavka je razširitev zdravstvenega zavarovanja za starejše na vse Američane, vključno z zagotovitvijo zobozdravstvene oskrbe, dolgotrajne nege vsem, ki jo ...