Socializem pozitivno vidi 39 odstotkov Američanov

Po podatkih nove ankete Gallupa kapitalizem v ZDA uživa najmanjšo podporo doslej – pozitivno ga ocenjuje 54 odstotkov Američanov, kar je šest odstotnih točk manj kot leta 2021. Socializem ostaja stabilno manj priljubljen, saj ga pozitivno vidi 39 odstotkov vprašanih.

Razlike med političnimi skupinami so izrazite. Med demokrati kapitalizem prvič nima niti polovične podpore – zanj se je opredelilo 42 odstotkov, medtem ko je socializmu naklonjenih kar 66 odstotkov. Pri neodvisnih volivcih kapitalizem podpira 51 odstotkov, socializem pa 38. Najbolj enotni ostajajo republikanci, med katerimi tri četrtine kapitalizem ocenjujejo pozitivno, socializem pa le 14 odstotkov.

Raziskava je zajela tudi odnos do svobodnega podjetništva, malih in velikih podjetij. Najvišjo podporo uživajo mala podjetja, saj jih pozitivno ocenjuje kar 95 odstotkov Američanov. Tudi svobodno podjetništvo ostaja zelo cenjeno (81 odstotkov). Povsem drugačna pa je slika pri velikih podjetjih: njihova podpora je strmoglavila na 37 odstotkov, potem ko je še leta 2012 dosegala skoraj 60 odstotkov.

Gallup ugotavlja, da so Američani do socializma kot sistema še vedno skeptični, vendar demokrati že od leta 2016 nanj gledajo bolj pozitivno kot na kapitalizem. Ta sprememba se časovno ujema z vzponom politikov, ki se javno opredeljujejo kot demokratični socialisti in zagovarjajo večjo vlogo države v gospodarstvu, med njimi kandidat za župana New Yorka Zohran Mamdani, senator Bernie Sanders in kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez.