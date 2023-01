Socialni boj se nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

Socialni boj v Franciji se nadaljuje, sindikati in opozicija se naprej upirajo pokojninski reformi, ki jo hoče izpeljati macronistična politika. Francozi danes stavkajo in protestirajo na ulici, odločeni, da življenje ne bo samo garanje do zadnjega diha. Vsaj pokoj naj bi bil čas, ko lahko človek končno uresniči vse tisto, česar zaradi delovnih obveznosti ne zmore prej. V zadnjih treh desetletjih se je precej razrahljal francoski odnos od dela.