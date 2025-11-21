Sodba: Trumpova vojska v Washingtonu je nezakonita

Zvezna sodnica Jia Cobb je v četrtek sprejela odmevno odločitev, ki neposredno izpodbija varnostno politiko Bele hiše. Razsodila je, da je namestitev več tisoč pripadnikov nacionalne garde v ameriški prestolnici Washington, ki jo je odredil predsednik Donald Trump, nezakonita.

Kljub sodbi pa se vojaki z ulic še ne bodo umaknili takoj, saj je sodnica izvršitev svoje sodbe odložila za 21 dni, s čimer je vladi omogočila čas za pritožbo, poroča ameriška televizija CNN.

V središču pravnega spora je vprašanje, do kod segajo predsednikova pooblastila pri uporabi vojaških sil na domačih tleh. Sodnica Cobb je ugotovila, da je Trump presegel svoje pristojnosti, ko je nacionalno gardo namestil z namenom odvračanja kriminala, ne da bi za to pridobil privolitev civilnih oblasti Washingtona.

V središču pravnega spora je vprašanje predsednikovih pooblastil pri uporabi vojaških sil na domačih tleh. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Washington D.C. ima kot posebno zvezno okrožje specifičen status, vendar sodba poudarja meje zveznega vmešavanja. Poleg tega je sodišče ugotovilo še eno ključno kršitev, in sicer da Trump nima pristojnosti za razporejanje enot nacionalne garde iz drugih zveznih držav v prestolnico brez ustreznih pravnih podlag.

Bela hiša brani »uspešne operacije«, mesto zahteva umik

Odziv Bele hiše je bil pričakovano oster in obrambno naravnan. Namestnica tiskovne predstavnice Abigail Jackson je vztrajala pri zakonitosti ukrepa in sporočila, da je predsednik Trump v okviru svojih zakonskih pooblastil razporedil nacionalno gardo v Washingtonu, da bi zaščitil zvezno premoženje in pomagal organom pregona pri posebnih nalogah.

Tožbo je označila za politični manever, katerega cilj je po njenem mnenju oslabiti »zelo uspešne operacije predsednika za zaustavitev nasilnih kaznivih dejanj v prestolnici«.

Sodišče je ugotovilo, da Trump nima pristojnosti za razporejanje enot iz drugih zveznih držav brez pravnih podlag. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Na nasprotnem bregu stoji Brian Schwalb, pravosodni minister Washingtona, ki je v odzivu na sodbo poudaril temeljno demokratično načelo, da vojska ne sme nadzorovati državljanov na ameriškem ozemlju. Schwalb je bil jasen, da ta Trumpov poseg ni normalen in ni zakonit ter da je skrajni čas, da nacionalna garda odide domov.

Vzorec posredovanja in širitev napetosti

Dogajanje v Washingtonu ni izoliran primer, temveč del širše strategije Trumpove administracije v odnosu do mest, ki jih vodijo demokrati, pri čemer predsednik pogosto navaja visoko stopnjo kriminala kot razlog za zvezno posredovanje.

Kritiki opozarjajo na ponavljajoči se vzorec stopnjevanja napetosti, kjer administracija najprej pošlje agente Službe za priseljevanje in carine (Ice) na lov za priseljenci, kar privede do demonstracij, te pa nato Trump uporabi kot izgovor za napotitev nacionalne garde.

Ta scenarij se po poročanju televizije NBC zdaj seli na jug, saj namerava Trump agente Ice poslati v New Orleans. Podobni manevri so v preteklosti že povzročili nemire v Los Angelesu, Portlandu in Chicagu.

FOTO: Daniel Becerril/Reuters

Oči javnosti so uprte tudi v New York, mesto s sedežem Združenih narodov, kjer bo razvoj dogodkov verjetno odvisen od razpleta današnjega srečanja med predsednikom Trumpom in novoizvoljenim županom Zohranom Mamdanijem, kar bi lahko določilo ton odnosov med zvezno vlado in največjim ameriškim mestom v prihodnje.