Seznam očitkov plezalcu, ki naj bi na gori pustil umreti svoje dekle

Več kot leto dni po tem, ko je na Grossglocknerju zmrznila 33-letna alpinistka, se bo v četrtek začelo sojenje njenemu partnerju. Obtožujejo ga hude malomarnosti, saj naj bi svoje dekle pustil umreti na gori.

Plezalka je, kot poroča BBC, umrla zaradi podhladitve. S partnerjem sta plezala na najvišji avstrijski gori, ko ju je 19. januarja zajela snežna nevihta. Moški je odšel po pomoč in soplezalko pustil nezaščiteno pred mrazom in snegom ter popolnoma izčrpano tik pod vrhom 3798 metrov visoke gore.

Sojenje je vzbudilo veliko zanimanja ne le v laični javnosti, pač pa tudi v alpinističnih krogih po vsem svetu.

Avstrijsko tožilstvo moškemu očita, da je kot bolj izkušeni v plezalnem paru ravnal popolnoma neodgovorno, saj se nista pravočasno obrnila nazaj proti dolini. Že od začetka plezanja naj bi naredil kup napak, ki si jih kot vodja ture ne bi smel privoščiti. Njegov odvetnik sicer trdi, da je bila vse skupaj tragična nesreča.

Plezalka ni bila dovolj izkušena, da bi lahko kljubovala tako zahtevnim zimskim razmeram, poleg tega tožilstvo alpinistu očita, da s seboj nista imela ustrezne opreme za bivakiranje in da sta se na turo odpravila prepozno. Ženska je plezala v mehkih čevljih, primernih bolj za deskanje na snegu, ne pa za turo v visokogorju. Njegov odvetnik pa se sklicuje na to, da sta bila oba dovolj izkušena in da sta odpravo načrtovala skupaj.

Tožilstvo po poročanju BBC obtožencu očita še, da se nista pravočasno obrnila. Na gori je divjal veter s hitrostjo 74 kilometrov na uro, temperatura je bila 8 stopinj pod ničlo, ko je močno pihalo, pa celo minus 20. Par se kljub temu ni obrnil.

Po besedah odvetnika obtoženega sta 18. januarja lani dosegla točko tik pod vrhom gore. FOTO: Milan Ilić

Po besedah odvetnika obtoženega sta 18. januarja lani dosegla točko tik pod vrhom, a nista bila utrujena oziroma izčrpana, zato sta plezala naprej. Tožilstvo pa trdi, da sta ob 20.50 obtičala na gori, moški ni poklical na pomoč oziroma poslal kakršnegakoli signala, da sta v stiski, niti tedaj, ko je nad njima okrog 22.50 letel policijski helikopter. Menda naj bi se takrat še počutila dobro in si želela priti na vrh.

Posnetki spletnih kamer prikazujejo njuni svetilki, ko sta se vzpenjala na goro. Vendar se je situacija nato drastično spremenila. Plezalec trdi, da je ženska na njegovo popolno presenečenje začela kazati znake izčrpanosti, da bi se takrat obrnila, pa je bilo že prepozno. Okrog pol enih zjutraj je poklical na pomoč. Odvetnik zanika navedbe, da bi moški dejal, da sta v redu. Policisti so povedali, da je telefon utišal in se ni več oglašal.

Plezalec je svoje dekle okrog 2. ure zjutraj pustil na gori, se povzpel na vrh in se po drugi strani spustil v dolino. Tudi njegov spust so ujele kamere. Tožilstvo mu očita, da soplezalke ni zavil v odejo ali ji dal druge opreme, s katero bi se lahko zavarovala pred mrazom. Zaradi močnega vetra reševanje s helikopterjem z gore ni bilo več mogoče, za žensko pa je bilo prepozno – zmrznila je na pobočju Grossglocknerja.

Če bo obtoženi spoznan za krivega, mu grozi do tri leta zapora. Obsodilna sodba bi sicer po poročanju BBC imela posledice tudi za druge alpiniste, ki bi bili v primeru tragičnega razpleta lahko odgovorni za morebitno smrt svojih soplezalcev.