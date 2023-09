Sodišče BiH potrdilo obtožnico proti Dodiku

V nadaljevanju preberite:

Varnostne razmere v Bosni in Hercegovini, ki računa, da bo do konca leta dobila vabilo k pogajanjem o pridružitvi Evropski uniji, se zaostrujejo. Že tako velika napetost pa se bo nedvomno še povečala potem, ko je sodišče BiH tudi uradno potrdilo obtožnico proti predsedniku Republike Srbske in prvemu možu vladajoče stranke v entiteti RS Miloradu Dodiku.