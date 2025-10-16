Sodišče BiH zavrnilo izročitev člana Kavaškega klana Sloveniji in ga izpustilo

Sodišče Bosne in Hercegovine je zavrnilo zahtevo slovenskih pravosodnih organov za izročitev Mladena Samardžije, ki ga Slovenija išče z mednarodno tiralico Interpola.

Po aretaciji v Prozoru je bil Samardžija na podlagi sodne odločitve izpuščen na prostost. Glavni razlog za zavrnitev zahteve je dejstvo, da ima Samardžija poleg slovenskega tudi državljanstvo Bosne in Hercegovine.

Mladen Samardžija je bil aretiran v torek, 15. oktobra, med prometno kontrolo v Prozoru, dejanje pa je bilo izvedeno na podlagi tiralice, ki jo je za njim razpisala Slovenija. Že naslednji dan je Sodišče BiH na zaslišanju odločilo, da se zahteva za začasni pripor zavrne in se postopek izročitve ustavi, so za medij ATV pojasnili na sodišču.

Sodišče je ustavilo postopek izročitve, ki ga je sprožila Slovenija. FOTO: Policija

Njegov odvetnik Vedad Kolašinac je za portal Klix.ba potrdil, da je bil Samardžija izpuščen na prostost. Pojasnil je, da so mu bile odpravljene predhodne mere prepovedi, razen prepovedi zapuščanja Bosne in Hercegovine. Tudi za portal Radiosarajevo.ba je Kolašinac potrdil, da se Samardžija lahko prosto giblje znotraj meja BiH.

Kot navaja časnik Blic, ki se sklicuje na poročanje portala Srpskainfo, izročitev ni mogoča, ker ima Samardžija državljanstvo BiH. Slovenija ga sicer po navedbah istega vira išče zaradi suma vpletenosti v kazniva dejanja, povezana z nezakonito proizvodnjo in trgovino z drogami.

To ni bila prva aretacija za Samardžijo v Bosni in Hercegovini. Decembra 2023 je bil prijet v akciji z imenom »Tokio« na Jahorini, poroča Klix.ba. Takrat so mu zasegli drogo, denar in orožje. Po tisti aretaciji je bil več mesecev v priporu, nato pa izpuščen na prostost z določenimi omejitvenimi ukrepi.

Komaj dan po tem, ko je bil Samardžija aretiran, je sodišče v Sarajevu presenetilo z odločitvijo o njegovi izpustitvi. FOTO: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbske

Kljub ustavitvi postopka izročitve pa pravni postopki proti Samardžiji v Bosni in Hercegovini niso zaključeni. Kot poroča Blic, proti njemu še vedno poteka preiskava v okviru akcije »Tokio«, ki jo vodita Tožilstvo BiH in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbske. Osumljen je vpletenosti v mednarodno trgovino z drogami.