FOTO:Sodišče dovolilo protest nasprotnikov ukrepov zaradi koronavirusa

Demonstracije 1. avgusta. FOTO: Christian Mang/Reuters

Število okužb tudi v Nemčiji narašča

Angela Merkel je sodržavljane še včeraj znova pozvala k zaščitnim ukrepom proiti virusu. FOTO: Michael Kappeler/AFP

Demonstracije 1. avgusta. FOTO: Christian Mang/Reuters

Regionalno sodišče v Berlinu je včeraj dovolilo protest nasprotnikov ukrepov proti epidemiji novega koronavirusa, poroča agencija Reuters. S tem je ovrglo predhodno prepoved tamkajšnje oblasti, v nemški prestolnici danes pričakujejo tisoče udeležencev protesta, ki ga organizirajo različne iniciative.Mestna oblast je sicer shod prepovedala, zatem ko so na enem prejšnjih protestirali brez mask in ustrezne fizične distance. Tedaj je policija protest prekinila.Kot je odločitev o prvotni prepovedi utemeljeval notranji minister Berlina, jih skrbi, da bi danes znova prišlo do kršenja pravil. Kritičen je bil tudi do udeležencev protestov iz vrst skrajne desnice in podpornikov teorij zarote.»Shod, ki ga različne iniciative 29. avgusta načrtujejo proti koronski politiki zvezne in zvezne vlade, lahko poteka,« je včeraj vendarle razsodilo sodišče. Ni ugotovilo indicev, da bi udeleženci namenoma ignorirali socialno distanco ali ogrožali javno zdravje.Iniciative so sicer prek družbenih omrežij k udeležbi na današnjem prostestu pozvale tudi morebitne udeležence iz širše Evrope.je sodržavljane še včeraj znova pozvala k zaščitnim ukrepom proti virusu. Nemčija je doslej veljala za državo, kjer so z ustreznimi ukrepi in testiranjem krizo zaradi pandemije prebrodili bolje kot v številnih drugih državah, a število okužb tudi v Nemčiji narašča. Število novih okužb že dosega številke iz aprila. »To je resna stvar in kot tako jo je potrebno obravnavati še naprej,« je izjavila kanclerka.Vodja berlinske policijeje po poročanju AFP napovedala, da bodo policisti danes, če na shodu ne bodo spoštovali ukrepov, prizorišče »zelo hitro očistili«. Zatrdila je, da ne bodo zgolj opazovali več deset tisočih ljudi, če bodo ustvarjali priložnosti za širjenje virusa. Po zadajšnji oceni naj bi se sicer shoda udeležilo okoli 22.000 protestnikov.Slowikova je napovedala, da bodo zaradi shoda angažirali okoli 3000 policistov, med njimi 1000 zveznih, prisoten bo tudi vodni top.