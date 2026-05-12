Sodišče EU: Meta mora medijem plačati za objavljanje njihovih vsebin

Sodišče Evropske unije je o nedavni tožbi Mete (matične organizacije facebooka, instagrama in whatsappa) razsodilo, da države članice lahko določijo, da imajo založniki medijskih publikacij pravico do pravičnega nadomestila, kadar ponudnikom spletnih storitev dovolijo uporabo svojih publikacij, so danes sporočili s sedeža sodišča v Luxembourgu.

Sodišču je bila predložena zadeva v zvezi s tožbo, ki jo je družba Meta vložila proti odločbi italijanskega urada za nadzor komunikacij (AGCOM). Po mnenju družbe Meta italijanska zakonodaja, ki določa sistem za zagotavljanje pravičnega nadomestila za spletno uporabo medijskih publikacij, krši evropski okvir v zvezi s pravicami založnikov na enotnem digitalnem trgu.

Sodišče EU je razsodilo, da je pravica založnikov do pravičnega nadomestila združljiva s pravom Unije, pod pogojem da to nadomestilo pomeni ekonomsko protidajatev za dovoljenje za spletno uporabo njihovih publikacij. Poleg tega morajo založniki imeti možnost, da ne dajo takega dovoljenja, oziroma možnost, da dovoljenje dajo brezplačno. Poleg tega se od ponudnikov, ki teh publikacij ne uporabljajo, ne sme zahtevati nobenega plačila.

Obveznosti, naložene ponudnikom, da začnejo pogajanja z založniki, ne da bi v tem obdobju omejili vidnost vsebin, in da zagotovijo podatke, potrebne za izračun nadomestila, so upravičene, čeprav omejujejo svobodo gospodarske pobude, saj prispevajo k uresničevanju ciljev prava Unije, da se zagotovi učinkovit in pravičen trg avtorskih pravic ter da se založnikom omogoči amortizacija njihovih naložb.

Sodišče je ugotovilo, da takšne obveznosti, ki krepijo zaščito založnikov, omogočajo vzpostavitev pravičnega ravnovesja med svobodo gospodarske pobude na eni strani in pravico do intelektualne lastnine ter pravico do svobode in pluralnosti medijev na drugi strani.

Obrazložitev razsodbe

V obrazložitvi sodišče EU pojasnjuje, da je razvoj digitalnih tehnologij močno spremenil medijski sektor, zlasti sektor tiskanih medijev, ki se sooča s spremembami navad uporabnikov, razvojem spletnih storitev pregleda tiska in konkurenco novih digitalnih kanalov. Te spremembe so povzročile drastičen upad prihodkov založnikov, kar ogroža njihov poslovni model in njihovo ključno vlogo v demokratičnih družbah. Da bi se to odpravilo, je bilo sprejetih več zakonodajnih pobud, vključno z direktivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. S to direktivo se uvaja posebna sorodna pravica v korist založnikov medijskih publikacij za spletno uporabo njihovih publikacij s strani ponudnikov storitev informacijske družbe, ki jim med drugim omogoča, da dovolijo ali prepovejo tako uporabo.

Italijanski zakonodajalec je navedeno direktivo prenesel tako, da je v korist založnikov določil pravico do pravičnega nadomestila za spletno uporabo njihovih publikacij in sistem za zagotovitev tega nadomestila. Italijanska zakonodaja tako ponudnikom storitev nalaga, da se o takem plačilu pogajajo z založniki, ne da bi v obdobju teh pogajanj omejili vidnost vsebin v iskalnih rezultatih, in zagotovijo podatke, potrebne za izračun tega nadomestila. Italijanska zakonodaja poleg tega pooblašča urad za nadzor komunikacij (AGCOM), da določi merila za to nadomestilo, ga določi v primeru nesoglasja in zagotovi spoštovanje obveznosti obveščanja, ki velja za ponudnike, tudi s sankcijami.

Leta 2023 je AGCOM na podlagi te nacionalne zakonodaje opredelil merila za določitev pravičnega nadomestila za spletno uporabo medijskih publikacij s strani ponudnikov storitev informacijske družbe.

Eden od teh ponudnikov, družba Meta Platforms Ireland, je pri deželnem upravnem sodišču za Lacij v Italiji vložil tožbo za odpravo tega sklepa. Družba Meta je izpodbijala združljivost tega sklepa in navedene italijanske zakonodaje s pravom Unije, zlasti z zadevno direktivo in svobodo gospodarske pobude, ki je zagotovljena z listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Nacionalno sodišče je zato zadevo predložilo sodišču EU, da preveri, ali je nacionalni pravni okvir združljiv s pravom Unije.

Vzpostavljanje pravičnega ravnovesja

Sodišče je ugotovilo, da je namen direktive (o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu) založnikom podeliti izključne pravice reproduciranja in dajanja njihovih medijskih publikacij na voljo javnosti, pri čemer državam članicam pušča polje proste presoje za določitev podrobnih pravil za izvajanje teh pravic.

V tem kontekstu je pravica založnikov medijskih publikacij do pravičnega nadomestila dopustna pod pogojem, da to nadomestilo pomeni ekonomsko protidajatev za dovoljenje ponudnikom, da te publikacije reproducirajo ali jih dajejo na voljo javnosti, in pod pogojem, da imajo ti založniki možnost, da ne dajo takega dovoljenja, oziroma možnost, da dovoljenje dajo brezplačno. Poleg tega ponudnikom ni mogoče naložiti plačila, kadar takih publikacij ne uporabljajo. Nacionalno sodišče mora preveriti, ali italijanska zakonodaja spoštuje te pogoje.

Obveznosti, naložene ponudnikom, da začnejo pogajanja z založniki, ne da bi v tem obdobju omejili vidnost vsebin, in da zagotovijo podatke, potrebne za izračun nadomestila, so prav tako dopustne, saj se s temi obveznostmi zagotavlja pravičnost teh pogajanj in tako prispevajo k uresničevanju cilja varstva založnikov. Zgolj ponudniki imajo namreč na voljo informacije, na podlagi katerih je mogoče oceniti ekonomsko vrednost spletne uporabe medijskih publikacij, kot so prihodki, ustvarjeni ali pričakovani s tako uporabo. Zato so založniki pri določanju pravičnega nadomestila v slabšem pogajalskem položaju v primerjavi s temi ponudniki. Poleg tega obveznost, da se med pogajanji ne sme omejevati vidnost publikacij, omogoča, da se prepreči izvajanje pritiska na založnike ali prikrivanje ekonomske vrednosti uporabe njihovih medijskih publikacij.

Prav tako so pooblastila, ki so uradu za nadzor komunikacij AGCOM dodeljena z italijansko zakonodajo, dopustna, saj je njihov namen zagotoviti učinkovito izvajanje pravic, priznanih založnikom.

Sodišče je ugotovilo, da te obveznosti, skupaj s pooblastilom AGCOM za izrekanje sankcij, sicer pomenijo omejitev svobode gospodarske pobude ponudnikov, vendar je dodalo, da je ta omejitev, s pridržkom preveritve s strani predložitvenega sodišča, upravičena in sorazmerna glede na cilje prava Unije, da se zagotovi učinkovit in pravičen trg avtorskih pravic ter da se založnikom omogoči amortizacija naložb, ki jih zahteva produkcija njihovih publikacij.

Sodišče je še posebej navedlo, da naložitev takih obveznosti ponudnikom omogoča vzpostavitev pravičnega ravnovesja med svobodo gospodarske pobude na eni strani in pravico intelektualne lastnine ter pravico do svobode in pluralnosti medijev na drugi strani.