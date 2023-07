Sodišče EU potrdilo odvzem imunitete Carlesu Puigdemontu

Splošno sodišče EU je danes zavrnilo pritožbo katalonskih evroposlancev Carlesa Puigdemonta, Antonija Comina in Clare Ponsati na odločitev evropskega parlamenta, ki jim je na prošnjo Španije leta 2021 odvzel imuniteto. Puigdemont je že napovedal pritožbo.

Splošno sodišče EU je sporočilo, da je zavrnilo vse ugovore trojice. S tem je potrdilo odločitev evropskega parlamenta iz leta 2021, ko je ta na prošnjo Španije omenjeni trojici odvzel imuniteto. Ta jih je ščitila pred izročitvijo Madridu in sodnim pregonom zaradi referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017, ki so ga španske oblasti prepovedale.

Trojica je takrat pobegnila v tujino

Takratni katalonski voditelj Puigdemont je bil skupaj s Cominom in Ponsatijevo na čelu prizadevanj za izvedbo referenduma. Temu je sledila deklaracija o neodvisnosti Katalonije, kar je sprožilo politično krizo v Španiji, zaradi katere je trojica pobegnila v tujino.

Puigdemont in Comin sta bila v evropski parlament izvoljena maja 2019, Ponsatijeva pa februarja 2020. Marca 2021 jim je parlament vsem odvzel imuniteto, zaradi česar so se pritožili pri Splošnem sodišču EU, češ da je parlament pri glasovanju kršil načelo nepristranskosti.

Vendar je sodišče ta ugovor zavrnilo, zavrnilo pa je tudi argument, da se je evropski parlament zmotil, ko ni ugotovil, da je Madrid sodne postopke proti njim sprožil z namenom škodovanja njihovim poslanskim dejavnostim. Po mnenju sodišča parlamentu namreč »ni treba preučiti zakonitosti španskih sodnih aktov«, saj da je to izključno v pristojnosti Španije, navaja AFP.

Puidgemont: Pripravljeni smo iti do konca

Puigdemont je po danes objavljeni odločitvi na twitterju že napovedal pritožbo. »To še ni končano, prav nasprotno. Pritožbo bomo vložili pri Sodišču EU in do konca branili svoje temeljne pravice /.../ zdaj smo pripravljeni iti do konca,« je zapisal. Pritožbo mora vložiti v dveh mesecih in desetih dneh, sodišče pa bo imelo po njegovih besedah nato šest mescev, da sprejme odločitev.

Claro Ponsati so marca ob vrnitvi v domovino sicer aretirali v Barceloni, a jo kasneje izpustili. Pred tem je januarja špansko vrhovno sodišče omililo obtožnico proti Puigdemontu, v kateri mu ne očitajo več kaznivega dejanja upora. To so nadomestili z obtožbo javnega nereda, za katero so predvidene milejše kazni. Obenem so znižali tudi kazen za zlorabo javnih sredstev.

Drugi katalonski separatisti so bili medtem obsojeni na dolge zaporne kazni, vendar so jih španske oblasti leta 2021 pomilostile.