Sodišče na Floridi ustavilo širitev centra za migrante Alligator Alcatraz

Zvezno sodišče na Floridi je v četrtek z začasno odredbo prepovedalo širjenje centra za pridržanje migrantov Alligator Alcatraz in sprejem novih zapornikov. Center, ki je del agende predsednika Donalda Trumpa za pospešene izgone tujcev, je namreč znotraj zaščitenega mokrišča in zato po mnenju sodišča predstavlja grožnjo tamkajšnjemu ekosistemu.

Sodišče je s tem delno ugodilo tožnikom iz vrst okoljevarstvenikov in lokalne staroselske skupnosti, ki so zahtevali takojšnje zaprtje in odstranitev objektov.

Oblasti bodo morale po odločitvi sodišča v roku 60 dni odstraniti del ključne infrastrukture, vključno z ograjami. Prav tako ne smejo v center pripeljati novih ljudi.

Kljub načrtom o namestitvi več tisoč migrantov, jih je bilo v sredo po navedbah demokratskega kongresnika Maxwella Frosta tam le še 336. »Zadnjič, ko sem bil tu, jih je bilo skoraj tisoč,« je pojasnil Frost, ki je v tem videl dokaz, da se Florida pripravlja na zaprtje centra, kar zagovarja tudi sam.

Alligator Alcatraz je bil zgrajen okoli 70 kilometrov od Miamija. FOTO: Chandan Khanna/Afp

Po njegovih besedah so zaporniki znotraj centra namreč izpostavljeni nehumanim razmeram z visokimi temperaturami in komarji, ki prenašajo bolezni. »To je internacijsko taborišče,« je dejal za ameriško televizijo CBS.

Zvezna država z republikanskim guvernerjem Ronom DeSantisom na čelu je sicer že podala pritožbo na odločitev sodišča, piše britanski BBC.

Mokrišče Everglades je del Unescove svetovne dediščine in življenjski prostor 36 ogroženih endemičnih živalskih vrst.

Trump je med julijskim obiskom centra na vprašanje o tem, ali so center postavili na tej lokaciji z namenom, da bi se ubežniki soočali z aligatorji in kačami, odgovoril pritrdilno. Kmalu po odprtju centra so pravni zastopniki in sorodniki zapornikov opozarjali na izredno slabe pogoje za bivanje in zlorabe.

Alligator Alcatraz je bil zgrajen okoli 70 kilometrov od Miamija, na območju redko uporabljene letališke steze.