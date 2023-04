Sodišče na Trentinskem začasno ustavilo odstrel rjave medvedke

Deželno upravno sodišče v italijanski pokrajini Trento je začasno ustavilo uveljavitev odloka o odstrelu rjave medvedke, ki je prejšnji teden v gozdu ubila 26-letnega tekača, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Sodišče je sprejelo pritožbo organizacije Liga proti vivisekciji (LAV), ki je zahtevala razveljavitev odloka o odstrelu medvedke. Izvajanje odloka je sodišče ustavilo, dokler pokrajina Trento ne bo pridobila sodne dokumentacije, zdravstvenih poročil o vzroku smrti tekača in vrsti njegovih ran ter analiz, ki bodo ugotovile za napad odgovorno žival.

Sodišče je še odredilo, da morajo medvedko, če jo bodo ujeli, zapreti, dokler pristojna okoljska agencija Ispra ne bo pridobila uradnega mnenja o potrebi po njenem odstrelu ali možnosti morebitne premestitve v druge dele Italije. Mnenje mora izdati pet dni po njenem prijetju, odstrel pa bodo lahko izvedli samo, če bo dokazano, da je nevarna.

To je že drugič, da je sodišče zavrnilo njen odstrel. Razveljavilo je že namreč ustrezen odlok, ki so ga lokalne oblasti sprejele, potem ko je na gori Peller leta 2020 napadla očeta in sina. Nato so ji namestili sledilno ovratnico, vendar se je njena baterija izpraznila in ne oddaja več signalov, tako da je doslej še niso našli.

17-letna medvedka je sicer potomka dveh slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus. S tem projektom so želeli preprečiti izumrtje rjavih medvedov na območju.

Znani italijanski alpinist in avtor Reinhold Messner je sicer v sredo za italijanski časnik La Stampa dejal, da ubijanje divjih živali v pokrajini Trento ne bi smelo biti tabu, saj so »medvedi in volkovi postali problem za kmete, rejce, prebivalce in turiste«. Ocenil je, da bi bilo prav, da z odstrelom zmanjšajo njihovo število.

Bi pa to bila le polovica rešitve, je dejal in se zavzel za ustrezno zakonodajo na ravni Evropske unije, saj po njegovi oceni ni sprejemljivo posredovanje šele takrat, ko je žival že koga ubila, poroča nemška tiskovna agencija DPA.