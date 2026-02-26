  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Nemško sodišče: Obveščevalci AfD ne smejo označevati kot »ekstremistično«

    Sovoditeljica stranke Alice Weidel je odločitev označila za veliko zmago ne le za AfD, temveč za demokracijo in pravno državo.
    V AfD so izpodbijali oznako ekstremistične skupine, ki bi obveščevalni službi omogočila uporabo širših nadzornih pooblastil za njeno spremljanje in okrepilo politične nasprotnike. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
    Galerija
    V AfD so izpodbijali oznako ekstremistične skupine, ki bi obveščevalni službi omogočila uporabo širših nadzornih pooblastil za njeno spremljanje in okrepilo politične nasprotnike. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
    R. I.
    26. 2. 2026 | 17:47
    26. 2. 2026 | 17:55
    2:17
    A+A-

    Nemško sodišče je danes odločilo, da v nemški obveščevalni agenciji Alternative za Nemčijo (AFD) ne smejo označiti za »potrjeno desno ekstremistično« skupino. Vsaj do končnega izida pravnega spora ne.

    image_alt
    Avstrijski neonacist meša štrene v nemški AfD

    Kot navaja AFP, so v AfD izpodbijali to oznako, ki bi obveščevalni službi omogočila uporabo širših nadzornih pooblastil za njeno spremljanje in okrepilo politične nasprotnike, ki si prizadevajo za prepoved te stranke. Upravno sodišče v Kölnu je odločilo, da oznako zadrži do končnega izida pravnega spora med AfD in nemško obveščevalno agencijo oziroma Zveznim uradom za varstvo ustave (BfV).

    Sodišče je ugotovilo, da znotraj AfD sicer obstajajo prizadevanja za spodkopavanje nemškega demokratičnega reda – izpostavilo je zahteve po prepovedi muslimanskih minaretov, javnih klicev k molitvi in naglavnih rut v javnih ustanovah –, a je odločilo, da stranke kot celote »ne oblikujejo ta prizadevanja« do te mere, da bi bilo mogoče »ugotoviti protiustavno težnjo«, ki bi AfD označila za ekstremistično.

    Sovoditeljica stranke Alice Weidel je v objavi na omrežju X odločitev označila kot veliko zmago ne le za AfD, temveč tudi za demokracijo in pravno državo. Nasprotnike je označila za fanatike, ki si prizadevajo prepovedati AfD.

    Obveščevalna agencija je stranko 2. maja lani označila za »potrjeno ekstremistično« organizacijo. Stranka je vložila tožbo in BfV je privolil v začasen preklic razvrstitve do sodne odločitve o zadevi. Današnja odločitev sodišča v Kölnu, proti kateri je še mogoča pritožba, jo zadržuje do izdaje sodbe v širšem sporu iziroma izpodbijanju razvrstitve s strani AfD.

    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    NemčijaAfDAlternativa za Nemčijoskrajna desnica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Še ena tožba proti nacionalni TV hiši

    Potem ko je tožbo proti TV Slovenija vložil Karl Erjavec, jo je tokrat vložil tudi Pavel Rupar.
    26. 2. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    OZN

    Trump kritizira Združene narode, Melania ga krepi

    Ameriški predsednik je mednarodno skupnost razburil tudi z nedavno ustanovitvijo Odbora za mir v Gazi.
    26. 2. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump bi rad končal vojno v 30 dneh

    Novi ruski napadi so prizadeli osem ukrajinskih oblasti.
    Boris Čibej 26. 2. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Marčni odstotek dviga bo na računih od maja naprej

    Predlog izredne uskladitve dobil soglasje sveta Zpiza. Zamuda izplačila zaradi uvajanja digitalizacije.
    Barbara Hočevar 26. 2. 2026 | 18:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo, strani izmenjali trupla več kot 1000 vojakov

    Ruske oblasti trdijo, da so Ukrajini izročile posmrtne ostanke tisoč vojakov, v zameno pa prejele trupla 35 ruskih vojakov.
    26. 2. 2026 | 18:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump bi rad končal vojno v 30 dneh

    Novi ruski napadi so prizadeli osem ukrajinskih oblasti.
    Boris Čibej 26. 2. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Marčni odstotek dviga bo na računih od maja naprej

    Predlog izredne uskladitve dobil soglasje sveta Zpiza. Zamuda izplačila zaradi uvajanja digitalizacije.
    Barbara Hočevar 26. 2. 2026 | 18:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo, strani izmenjali trupla več kot 1000 vojakov

    Ruske oblasti trdijo, da so Ukrajini izročile posmrtne ostanke tisoč vojakov, v zameno pa prejele trupla 35 ruskih vojakov.
    26. 2. 2026 | 18:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo