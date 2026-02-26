Nemško sodišče: Obveščevalci AfD ne smejo označevati kot »ekstremistično«

Nemško sodišče je danes odločilo, da v nemški obveščevalni agenciji Alternative za Nemčijo (AFD) ne smejo označiti za »potrjeno desno ekstremistično« skupino. Vsaj do končnega izida pravnega spora ne.

Kot navaja AFP, so v AfD izpodbijali to oznako, ki bi obveščevalni službi omogočila uporabo širših nadzornih pooblastil za njeno spremljanje in okrepilo politične nasprotnike, ki si prizadevajo za prepoved te stranke. Upravno sodišče v Kölnu je odločilo, da oznako zadrži do končnega izida pravnega spora med AfD in nemško obveščevalno agencijo oziroma Zveznim uradom za varstvo ustave (BfV).

Sodišče je ugotovilo, da znotraj AfD sicer obstajajo prizadevanja za spodkopavanje nemškega demokratičnega reda – izpostavilo je zahteve po prepovedi muslimanskih minaretov, javnih klicev k molitvi in naglavnih rut v javnih ustanovah –, a je odločilo, da stranke kot celote »ne oblikujejo ta prizadevanja« do te mere, da bi bilo mogoče »ugotoviti protiustavno težnjo«, ki bi AfD označila za ekstremistično.

Sovoditeljica stranke Alice Weidel je v objavi na omrežju X odločitev označila kot veliko zmago ne le za AfD, temveč tudi za demokracijo in pravno državo. Nasprotnike je označila za fanatike, ki si prizadevajo prepovedati AfD.

Obveščevalna agencija je stranko 2. maja lani označila za »potrjeno ekstremistično« organizacijo. Stranka je vložila tožbo in BfV je privolil v začasen preklic razvrstitve do sodne odločitve o zadevi. Današnja odločitev sodišča v Kölnu, proti kateri je še mogoča pritožba, jo zadržuje do izdaje sodbe v širšem sporu iziroma izpodbijanju razvrstitve s strani AfD.