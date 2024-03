Sodišče pred izročitvijo Assangea od ZDA zahteva dodatna zagotovila

Izročitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea v Združene države Amerike se lahko zamakne, je sporočilo višje sodišče v Londonu.

Sodniki so ameriške oblasti pozvali, naj v treh tednih podajo »zadovoljiva zagotovila« o vrsti odprtih vprašanj, na katera so v postopku pred pritožbenim organom opozorili Assangeevi odvetniki, med drugim, ali se bo lahko pri svoji obrambi skliceval na prvi amandma ameriške ustave in ali bi lahko bil obsojen na smrt. Če ameriški zastopniki do izteka tritedenskega roka ne bodo uspeli podati ustreznih zagotovil, bo sodišče razpisalo pritožbeno obravnavo.

Najnovejši zasuk v dolgi pravni sagi pomeni, da Assange na Otoku še vedno ni izčrpal vseh možnosti za boj proti izročitvi ZDA, kjer ga čaka sojenje zaradi objavljanja ameriških državnih skrivnosti, povezanimi z vojnama v Iraku in Afganistanu.

Stella Assange med izjavo za javnost pred višjim sodiščem v Londonu FOTO: Daniel Leal/Afp

Če bi višje sodišče danes zavrnilo argumente Assangeeve odvetniške ekipe, bi lahko 52-letni avstralski državljan svojo izročitev izpodbijal samo še na evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.

Namesto tega je sodišče izbralo vmesno pot, kar je povzročilo nemir tudi med Assangeevimi privrženci in svojci. Njegova žena Stella Assange je v prvem komentarju po poročanju BBC izrazila »osuplost«, odločitev sodišča po opisala za »povabilo ZDA k politični intervenciji«.

Stella Assange je prepričana, da njenemu možu v primeru izročitve v ZDA grozi smrtna kazen in da je pregon proti njemu politično motiviran. »Je novinar, ki ga preganjajo zato, ker je razkril pravo ceno vojne v človeških življenjih.«