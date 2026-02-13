Sodišče prepoved Palestinske akcije razglasilo za nezakonito

Višje sodišče v Londonu je danes presodilo, da je bila prepoved propalestinske skupine Palestinska akcija (Palestine Action), ki jo je julija lani zaradi terorizma uvedla britanska vlada, nezakonita. Prepoved sicer zaenkrat ostaja v veljavi, notranje ministrstvo pa je že napovedalo pritožbo, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC.

Odločitev, da se organizacija uvrsti med teroristične organizacije in prepove, »je pomenila občutno kršitev pravice do svobode izražanja in zbiranja«, je poudarila vrhovna sodnica Victoria Sharp, ki je prebrala povzetek razsodbe.

Po njenih besedah je sodišče »na splošno presodilo, da je bila prepoved Palestinske akcije nesorazmerna«, saj »njene dejavnosti niso presegle zelo visoke meje, da bi jo lahko opredelili kot teroristično organizacijo«. »Zelo malo njenih akcij« je namreč mogoče uvrstiti med teroristične na podlagi protiteroristične zakonodaje, je pojasnila. Organizacija je sicer znana po akcijah civilne nepokorščine, njeni aktivisti pa niso bili nikoli obsojeni za napade na ljudi.

Dodala pa je, da prepoved organizacije ostaja v veljavi do nadaljnjega, in dala obema stranema čas do naslednje obravnave 20. februarja, da predložita nove pravne argumente.

Več deset podpornikov organizacije je pred sodiščem odločitev pozdravilo z navdušenjem. Huda Ammori, soustanoviteljica organizacije, je razsodbo pozdravila kot »veliko zmago za temeljne svoboščine v Veliki Britaniji in v boju za svobodo palestinskega naroda«.

Notranja ministrica Shabana Mahmood je izrazila razočaranje nad razsodbo in napovedala pritožbo. »Notranje ministrstvo mora ohraniti sposobnost ukrepanja za zaščito naše nacionalne varnosti in javne varnosti. Nameravam se pritožiti na pritožbenem sodišču,« je dejala.

Tuje tiskovne agencije ob tem izpostavljajo, da pomeni sodba poraz za laburistično vlado Keira Starmerja, katere odločitev sta ostro kritizirala že visoki komisar ZN za človekove pravice in Svet Evrope.

Vlada je Palestinsko akcijo lani uvrstila med teroristične organizacije in prepovedala zaradi ogrožanja nacionalne varnosti na podlagi protiteroristične zakonodaje, potem ko so nekateri njeni člani med protesti proti britanski podpori Izraelu vdrli v oporišče letalskih sil in poškodovali letala. Pri tem naj bi povzročili za približno sedem milijonov funtov škode.

Od prepovedi lanskega julija je policija med okoli desetimi demonstracijami v podporo organizaciji aretirala skupno več kot 2700 ljudi, več sto pa so jih obtožili, kažejo podatki združenja Branimo naše porote (Defend Our Juries), ki jih organizira.