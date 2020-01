Sodišče razveljavilo obsodbo kardinala zaradi prikrivanja spolnih zlorab

Postopek proti njemu je sprožilo združenje žrtev

Prizivno sodišče v Lyonu je danes razveljavilo obsodbo francoskega kardinala, ki je bil na prvi stopnji zaradi prikrivanja spolnih zlorab obsojen na pol leta pogojne kazni.69-letni kardinal je bil na sojenju marca lani spoznan za krivega in obsojen na pol leta pogojne kazni, ker policiji ni prijavil pedofilskega duhovnika, ko je izvedel, da je ta v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja zlorabljal mladoletnike. Na sodbo se je pritožil.Barbarin, ki je ves čas zanikal obtožbe, je po obsodbi ponudil odstop s položaja lyonskega nadškofa, a gani sprejel.Odločitev prizivnega sodišča je skladna s stališčem tožilstva. Tožilec je med sojenjem na prvi stopnji vztrajal, da so kazniva dejanja zastarala in da obtožb na kardinalov račun ni mogoče dokazati.Tožilstvo je že leta 2016 opustilo preiskavo proti Barbarinu, a je postopek proti njemu sprožilo združenje žrtev.Duhovniku, ki naj bi spolno zlorabil več deset otrok, so sodili ta mesec. Izrek sodbe je napovedan za 16. marec. Tožilstvo je zanj zahtevalo najmanj osem let zapora.