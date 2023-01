Sodišče v Južni Karolini v ZDA razveljavilo zakon o prepovedi splava

Vrhovno sodišče konservativne zvezne države Južne Karoline na jugu ZDA je v četrtek presenetljivo, čeprav tesno s tremi glasovi proti dvema, razveljavilo državni zakon, ki prepoveduje splav po šestem tednu nosečnosti. Sodišče je ugotovilo, da zakon nerazumno krši ustavno pravico žensk do zasebnosti.

Zakon je pred dvema letoma podpisal republikanski guverner Henry McMaster, vendar so ga nemudoma zaustavile tožbe. Veljal je le nekaj tednov po odločitvi zveznega vrhovnega sodišča, ki je lani poleti razveljavilo pravico do splava v ZDA in odločitev prepustilo posameznim zveznim državam.

Splav zdaj prepovedan po 20. tednu nosečnosti

Sedaj ga je vrhovno sodišče Južne Karoline razveljavilo in znova velja stari zakon, ki splav prepoveduje po 20. tednu nosečnosti. Bela hiša je odločitev sodišča pozdravila, republikanci v Južni Karolini pa napovedujejo sprejetje novih ostrih zakonov proti splavu.

Isti dan je vrhovno sodišče zvezne države Idaho prav tako tesno s tri proti dva zavrnilo tožbo organizacije Načrtovano starševstvo proti državnemu zakonu o prepovedi splava z izjemami v primerih incesta, posilstva ali ogroženosti zdravja nosečnice. Sodišče je tako odločilo, da ustava zvezne države Idaho z ničemer ne zagotavlja pravice do splava.

Državno prizivno sodišče v Arizoni pa je nekaj dni prej sklenilo, da zakon o kaznovanju zdravnikov, ki opravijo splav, ki so ga republikanci »potegnili iz naftalina« po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA, ne velja. Zakon iz leta 1864 predvideva kazen od dveh do petih let zapora za vsakega zdravnika, ki bi pomagal pri umetni prekinitvi nosečnosti.

Odločitev vrhovnega sodišča ZDA je tako razdelila Ameriko na države, kjer je splav prepovedan, in države, kjer je dovoljen. Odločitve o tem so sedaj v rokah vrhovnih sodišč posameznih zveznih držav.

Splav je sedaj prepovedan v državah Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Južna Dakota, Tennessee, Teksas, Zahodna Virginija in Wisconsin. Sodni spori še potekajo v Montani, Severni Dakoti, Ohiu, Utahu in Wyomingu. V ostalih državah se lahko ženske svobodno odločajo o svojem telesu.

Zaradi prepovedi si Američanke pomagajo tudi s tabletkami za umetno prekinitev nosečnosti, ki jih v skladu z zvezno zakonodajo ameriška pošta lahko dostavlja tudi v države, kjer je splav prepovedan.